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如李家超出任特首 對本地地產股影響多大？

股市 18:51 2022/04/08

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焦點股份買賣策略！（全日不斷更新）新增「如李家超出任特首、對地產股影響多大？」（見下文）。其他包括：內地疫後復甦股有咩揀？海螺水泥 （00914）騰訊 （00700）中石化 （00386）  、黃偉豪推介1隻本地消費股九倉置業 （01997）希慎 （00014） 電訊盈科 （00008）中遠海控 （01919）舜宇光學 （02382）周大福 （01929）莎莎 （00178）香港科技探索 （01137） 雅生活服務 （03319）CEC國際 （00759）港股再下試20000點機會多大？

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四大地產商新世界發展 （00017） 行政總裁鄭志剛、恒基地產 （00012） 主席李家誠、新鴻基地產 （00016） 主席兼董事總經理郭炳聯，以及長實 （01113） 、長和 （00001） 主席李澤鉅上日齊開腔支持李家超參選特首，當中長和主席李澤鉅更將提名李家超參選。如李家超出任特首，對本地地產股影響多大？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析地產股前景策略，立即點擊收看/收聽。→【即睇策略分析】（內附短片＋文字）

欄名 : 3分鐘睇股

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