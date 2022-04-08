焦點股份買賣策略！（全日不斷更新）新增「如李家超出任特首、對地產股影響多大？」（見下文）。其他包括：內地疫後復甦股有咩揀？、海螺水泥 （00914） 、騰訊 （00700） 、中石化 （00386） 、黃偉豪推介1隻本地消費股、九倉置業 （01997） 、希慎 （00014） 、電訊盈科 （00008） 、中遠海控 （01919） 、舜宇光學 （02382） 、周大福 （01929） 、莎莎 （00178） 、香港科技探索 （01137） 、雅生活服務 （03319） 、CEC國際 （00759） 、港股再下試20000點機會多大？

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四大地產商新世界發展 （00017） 行政總裁鄭志剛、恒基地產 （00012） 主席李家誠、新鴻基地產 （00016） 主席兼董事總經理郭炳聯，以及長實 （01113） 、長和 （00001） 主席李澤鉅上日齊開腔支持李家超參選特首，當中長和主席李澤鉅更將提名李家超參選。如李家超出任特首，對本地地產股影響多大？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析地產股前景策略，立即點擊收看/收聽。→【即睇策略分析】（內附短片＋文字）