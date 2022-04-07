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【美國加息】聯儲局：每月縮表950億美元 擬多次加息半厘

股樓投資 23:24 2022/04/07

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聯儲局周四（7日）公布3月議息會議紀錄，大部分官員認為，在未來需要一次或多次加息，以壓抑通脹。另外，官員亦普遍同意每月縮減950億美元資產上限可能是合適的。

面對通脹持續高企，聯儲局官員表示，或需一次或多次加息，每次50個基點。會議紀錄又顯示，由於俄烏戰爭增加短期的不確定性，所以才在3月加息25個基點。

同場加映：【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

另外，官員同意最快在5月會議結束後開始縮表，而每月縮減950億美元資產上限可能是合適的。包括最高減持600億美元美國國債和350億美元按揭抵押證券。

【大行報告】對港股審慎樂觀 最看好3類板塊 瑞銀列出8隻愛股最新目標價 【下一頁

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同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

 

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加息 縮表 美國聯儲局 美國 通脹 美元 國債 財政政策 貨幣政策 經濟衰退

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