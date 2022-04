【宏觀術數@iM網欄】黑兔走入青龍穴 推背圖歷史轉捩點

談到宏觀術數,少不免涉及預言啟示。近月國際形勢戰雲密佈,武曲化忌流年下窮兵黷武氣氛濃厚,《聖經》中「末日四騎士」:瘟疫、戰亂、飢荒和死亡是否逐漸實現?每逢紛亂世代各類預言都會成為熱話,《聖經》啟示錄外,古今來各地流傳下來的預言詩歌或圖讖也不少,如印度的薄伽梵歌、瑪雅預言、諸世紀等等種類繁多,亦各擅勝場。

中國著名謠讖內容也極豐富,較著名如《萬年歌》、《馬前課》、《透天機》和《燒餅歌》等等。其中流傳流傳最廣者當為《推背圖》并成為預言圖讖中的表表者,相傳傳為唐朝初年李淳風和袁天罡所著,全書以60個天干地支和易經卦象,配上圖讖和詩頌預言從唐代到未來的治亂興衰,於元朝出版的宋史、藝文志有正式記載,清初才子金聖歎亦曾加以詳細註解,成為後世較重視的版本。1915年出版《中國預言七種》後此版本便沒暫沒再被更動。

歷代更動圖文 變改排列次序

《推背圖》預言徵驗性高,被認為對歷史大事每多中的,加上用插圖和詩文等較容易理解的表述形式,一直都流行於坊間。由於成書至今已千多年,又談及封建皇朝政權興替,流傳過程產生了至少6-10個不同的版本,其中內容都有相異之處,部份甚至插圖有清朝或民國衣飾明顯不確。研究者認為其中有涉及後世對內容的更改,也流傳宋和明朝開國君主曾改動卦象出現的先後次序,因為以上原因,使得學者不容易單以現行坊本去作準確預測。此點和《皇極經世》等以易學作排序,並以易象或卦爻辭作解釋基礎略有不同。

《推背圖》共有60個卦象圖讖,要了解對現代的啟示,先要找出相對應的讖圖。坊間普遍相信下一卦象未來是第44象,亦即我們正處於第43象,讓大家一起溜灠並各自解讀:

▲ 推背圖43象 黑兔走入青龍穴

此象首句「黑免走入青龍穴」如按干支解釋便是癸卯(黑兔)進入甲辰(青龍)年,因為癸屬水主黑色,卯年為兔年;甲屬木色青,辰年即龍年,最近的癸卯年便是明年2023年,青龍年為2024年亦恰好為新元運九運的開始,也就是說明年便是歷史的轉捩點,主變局開始。當然更普遍的解讀應為此象台灣1949年後的情況,那便要回顧60年前的黑兔青龍年(1963-4年),又是否符合「惟有外邊根樹生,三十年中子孫結」乎? 幸而「始艱難,終克定」無論如何結果屬吉祥。

《推背圖》時間距離 一世三十年

日謙個人認為要解釋此象,可以檢視一下推背圖時序。推背圖由唐朝貞觀年間至第37象「民國建立」(1912年),其中第一象是「茫茫天地,不知所止,日月循環,周而復始」為全書概論,第二象為綜觀唐朝興亡,就算計算第二卦在內,共36象橫跨了約1270年左右,分成36象便約每象約35年。亦有研究者以數學模型分析,得出類近的每象時距,推算第44象應由2019年開始。惟如果從37象民國起計,到2024年為112年,卻總共出現了7個圖象,即每象只佔15年左右,比較下似乎有點稍為短促。無論那個方法,大概30多年一個圖象似乎是學者們共識,也較符合《皇極經世》以30年為一世,或六十干支紀年以30年為小變的觀念。第43象中「三十年中子孫結」一句,似乎也暗合此中玄機,分別在於是從那一年開始或結束。若果是以青龍甲辰年此象結束,新元運便成第44象「中國而今有聖人」開始,有關其中「雙羽四足」的解釋,日謙十幾年前曾於個人網誌分析,惟該網站已結束,有空找到原稿更新後再作分享。

不過,我們也可留意《推背圖》以重大事件為依據而非年份順序,此段期間經歷了兩次世界大戰,稍多一點並不為奇。此外,書中事件也有時段相互重疊的,並非一象過後才有下象事件的。當然,另一個可能便是當中有讖圖排序已被混亂的情況引起。

既然圖文排列次序和內容均有疑點,成為研究障礙,研究者便除了比對不同版本外,也會參考其他謠讖預言的異同。從簡單介紹入手,筆者先列出金聖歎版本第43-46象,方便讀者們印證,後續再詳談分享。

日謙寫此文時剛好本周逢癸卯黑兔月進入甲辰青龍月(清明節),冥冥之中仿似半有天意 ......

▼ 點擊圖片放大

作者 _ 區日謙簡介:

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等,分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等,以期掌握先機 , 運籌帷幄,決勝於千里以外。

