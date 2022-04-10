【宏觀術數@iM網欄】黑兔走入青龍穴 推背圖歷史轉捩點

談到宏觀術數，少不免涉及預言啟示。近月國際形勢戰雲密佈，武曲化忌流年下窮兵黷武氣氛濃厚，《聖經》中「末日四騎士」：瘟疫、戰亂、飢荒和死亡是否逐漸實現？每逢紛亂世代各類預言都會成為熱話，《聖經》啟示錄外，古今來各地流傳下來的預言詩歌或圖讖也不少，如印度的薄伽梵歌、瑪雅預言、諸世紀等等種類繁多，亦各擅勝場。

中國著名謠讖內容也極豐富，較著名如《萬年歌》、《馬前課》、《透天機》和《燒餅歌》等等。其中流傳流傳最廣者當為《推背圖》并成為預言圖讖中的表表者，相傳傳為唐朝初年李淳風和袁天罡所著，全書以60個天干地支和易經卦象，配上圖讖和詩頌預言從唐代到未來的治亂興衰，於元朝出版的宋史、藝文志有正式記載，清初才子金聖歎亦曾加以詳細註解，成為後世較重視的版本。1915年出版《中國預言七種》後此版本便沒暫沒再被更動。

歷代更動圖文 變改排列次序

《推背圖》預言徵驗性高，被認為對歷史大事每多中的，加上用插圖和詩文等較容易理解的表述形式，一直都流行於坊間。由於成書至今已千多年，又談及封建皇朝政權興替，流傳過程產生了至少6-10個不同的版本，其中內容都有相異之處，部份甚至插圖有清朝或民國衣飾明顯不確。研究者認為其中有涉及後世對內容的更改，也流傳宋和明朝開國君主曾改動卦象出現的先後次序，因為以上原因，使得學者不容易單以現行坊本去作準確預測。此點和《皇極經世》等以易學作排序，並以易象或卦爻辭作解釋基礎略有不同。

《推背圖》共有60個卦象圖讖，要了解對現代的啟示，先要找出相對應的讖圖。坊間普遍相信下一卦象未來是第44象，亦即我們正處於第43象，讓大家一起溜灠並各自解讀：

▲ 推背圖43象 黑兔走入青龍穴

此象首句「黑免走入青龍穴」如按干支解釋便是癸卯（黑兔）進入甲辰（青龍）年，因為癸屬水主黑色，卯年為兔年；甲屬木色青，辰年即龍年，最近的癸卯年便是明年2023年，青龍年為2024年亦恰好為新元運九運的開始，也就是說明年便是歷史的轉捩點，主變局開始。當然更普遍的解讀應為此象台灣1949年後的情況，那便要回顧60年前的黑兔青龍年（1963-4年），又是否符合「惟有外邊根樹生，三十年中子孫結」乎？ 幸而「始艱難，終克定」無論如何結果屬吉祥。

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《推背圖》時間距離 一世三十年

日謙個人認為要解釋此象，可以檢視一下推背圖時序。推背圖由唐朝貞觀年間至第37象「民國建立」（1912年），其中第一象是「茫茫天地，不知所止，日月循環，周而復始」為全書概論，第二象為綜觀唐朝興亡，就算計算第二卦在內，共36象橫跨了約1270年左右，分成36象便約每象約35年。亦有研究者以數學模型分析，得出類近的每象時距，推算第44象應由2019年開始。惟如果從37象民國起計，到2024年為112年，卻總共出現了7個圖象，即每象只佔15年左右，比較下似乎有點稍為短促。無論那個方法，大概30多年一個圖象似乎是學者們共識，也較符合《皇極經世》以30年為一世，或六十干支紀年以30年為小變的觀念。第43象中「三十年中子孫結」一句，似乎也暗合此中玄機，分別在於是從那一年開始或結束。若果是以青龍甲辰年此象結束，新元運便成第44象「中國而今有聖人」開始，有關其中「雙羽四足」的解釋，日謙十幾年前曾於個人網誌分析，惟該網站已結束，有空找到原稿更新後再作分享。

不過，我們也可留意《推背圖》以重大事件為依據而非年份順序，此段期間經歷了兩次世界大戰，稍多一點並不為奇。此外，書中事件也有時段相互重疊的，並非一象過後才有下象事件的。當然，另一個可能便是當中有讖圖排序已被混亂的情況引起。

既然圖文排列次序和內容均有疑點，成為研究障礙，研究者便除了比對不同版本外，也會參考其他謠讖預言的異同。從簡單介紹入手，筆者先列出金聖歎版本第43-46象，方便讀者們印證，後續再詳談分享。

日謙寫此文時剛好本周逢癸卯黑兔月進入甲辰青龍月（清明節），冥冥之中仿似半有天意 ......

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作者 _ 區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機 , 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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