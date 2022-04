【裝修攻略@iM網欄】裝修報價太貴，應否拆單？

這兒的拆單,是指將不同部分的工程/設計分開給兩間公司做。

場景一:「戶主獲得可靠的傢俬公司聯絡,打算跳過師傅,直接訂造。為免犯錯,請埋傢俬公司派專人上門度尺……」

─這有甚麼問題嗎?

傢俬公司對你單位的了解程度,肯定不及裝設公司。而幫你度尺師傅,是不會知道/問遍你全屋裝修安排的。單是櫃門,他就有可能遺漏考慮窗簾槽、抽氣扇、窗鎖、開門方向、燈掣位等問題,又可能沒有清楚了解你造櫃的目的(例如用來放書,應用夾板加強耐用性)等等。無論是家居或商業裝修,你的溝通責任會更大,犯錯的風險亦會增加。要衡量自己的能力和這樣做的效益。視乎你找的是裝修公司還是設計公司,這樣做,其實未必比找師傅訂製更加平靚正。

有戶主向筆者分享:「我覺得呢個伏要寫得再嚴重些,因為我就係廚櫃另搵人造,要花極大心力去同兩邊溝通,現在有啲中咗伏嘅感覺!」

場景二:「戶主找一個收費廉宜的裝修師傅負責工程,配搭一個設計師提供設計概念。希望藉此慳錢……」

同場加映:【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

─這有甚麼問題嗎?

這想法亦是可行的。但同時找兩間公司,最大問題是需要付出多達一倍的時間和心力(因無論是裝修工程還是造櫃,都有參觀完工單位的需要)。同時,如果你只是請設計公司造櫃,他們並不會提供整套全屋設計服務給你,只會視乎你的單價,給你有限度的服務和義務諮詢,最多提供全屋格局圖(layout sketching)。這作為沒有設計師的補救方式未嘗不可,但要完全代替設計師的工作就不足夠,因為當中仍會有一些戶主和兩間公司缺乏了解的「三不管空間」。由於兩間公司並不會直接溝通,出現小差錯的機會頗大。

可以拆單的項目,大致有「裝修工程、設計、傢俬、廚櫃」四項(其他小項目不適宜在本書詳談),建議戶主只在價錢分別真的很大,又或者有實際需要(例如你要造很特別的廚櫃,廚櫃公司會比較專業)時,才採納這一做法,以免得不償失,輕則慳錢不成,成本反增;重則因忽略細節,令工程效果打折,無可挽回。

另一戶主向筆者分享:「開始時我擔心找同一間公司做裝修和設計,兩班人會否夾埋呃我,分開兩間可否聽多一點意見。幸好最終沒有這樣做。事後我覺得裝修和設計用同一間公司,是明智的,工程真的順暢很多。」

同場加映:【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

作者 _ 裝修學院校長 Simon Tang (鄧世民)簡介:

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一,亦是裝修防伏專家,目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

更多裝修攻略 @ 裝修學院校長 Simon Tang 的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!