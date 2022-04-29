  • 27°C
香港時間 : 2022429日 (五) 08:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【裝修攻略@iM網欄】裝修報價太貴，應否拆單？

名人薈萃 07:51 2022/04/29

分享：

分享：

這兒的拆單，是指將不同部分的工程/設計分開給兩間公司做。

場景一：「戶主獲得可靠的傢俬公司聯絡，打算跳過師傅，直接訂造。為免犯錯，請埋傢俬公司派專人上門度尺……」

─這有甚麼問題嗎？

傢俬公司對你單位的了解程度，肯定不及裝設公司。而幫你度尺師傅，是不會知道/問遍你全屋裝修安排的。單是櫃門，他就有可能遺漏考慮窗簾槽、抽氣扇、窗鎖、開門方向、燈掣位等問題，又可能沒有清楚了解你造櫃的目的（例如用來放書，應用夾板加強耐用性）等等。無論是家居或商業裝修，你的溝通責任會更大，犯錯的風險亦會增加。要衡量自己的能力和這樣做的效益。視乎你找的是裝修公司還是設計公司，這樣做，其實未必比找師傅訂製更加平靚正。

有戶主向筆者分享：「我覺得呢個伏要寫得再嚴重些，因為我就係廚櫃另搵人造，要花極大心力去同兩邊溝通，現在有啲中咗伏嘅感覺！」

場景二：「戶主找一個收費廉宜的裝修師傅負責工程，配搭一個設計師提供設計概念。希望藉此慳錢……」

 

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

 

─這有甚麼問題嗎？

這想法亦是可行的。但同時找兩間公司，最大問題是需要付出多達一倍的時間和心力（因無論是裝修工程還是造櫃，都有參觀完工單位的需要）。同時，如果你只是請設計公司造櫃，他們並不會提供整套全屋設計服務給你，只會視乎你的單價，給你有限度的服務和義務諮詢，最多提供全屋格局圖（layout sketching）。這作為沒有設計師的補救方式未嘗不可，但要完全代替設計師的工作就不足夠，因為當中仍會有一些戶主和兩間公司缺乏了解的「三不管空間」。由於兩間公司並不會直接溝通，出現小差錯的機會頗大。

可以拆單的項目，大致有「裝修工程、設計、傢俬、廚櫃」四項（其他小項目不適宜在本書詳談），建議戶主只在價錢分別真的很大，又或者有實際需要（例如你要造很特別的廚櫃，廚櫃公司會比較專業）時，才採納這一做法，以免得不償失，輕則慳錢不成，成本反增；重則因忽略細節，令工程效果打折，無可挽回。

另一戶主向筆者分享：「開始時我擔心找同一間公司做裝修和設計，兩班人會否夾埋呃我，分開兩間可否聽多一點意見。幸好最終沒有這樣做。事後我覺得裝修和設計用同一間公司，是明智的，工程真的順暢很多。」

 

同場加映：【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：
「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

更多裝修攻略@裝修學院校長Simon Tang的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

最新專欄文章 更多

【裝修攻略@iM網欄】四個細節 鋪電報價問甚麼
2022/04/22
【裝修攻略@iM網欄】四個細節 鋪電報價問甚麼
【裝修攻略@iM網欄】如何減少爭議？ 九大報價單之伏
2022/04/15
【裝修攻略@iM網欄】如何減少爭議？ 九大報價單之伏
【裝修攻略@iM網欄】「平、靚、正」 裝修報價單格價須知
2022/04/08
【裝修攻略@iM網欄】「平、靚、正」 裝修報價單格價須知
【裝修攻略@iM網欄】4款必備智能家居裝置 規劃全自動化生活
2022/04/01
【裝修攻略@iM網欄】4款必備智能家居裝置 規劃全自動化生活
【裝修攻略@iM網欄】聲控、遙距 智能家居4大功能
2022/03/25
【裝修攻略@iM網欄】聲控、遙距 智能家居4大功能
設計 工程 家居

下一篇文章

【毛孩好去處】於13間指定香港星巴克分店消費 可免費換取狗狗專屬「飲品」Puppuccino　 與毛孩齊在戶外享happyhour
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【樓市熱話】 婆婆擁一未補地價居屋 欲寫平安紙轉給孫兒 孫憂是否可行？
【樓市熱話】 婆婆擁一未補地價居屋 欲寫平安紙轉給孫兒 孫憂是否可行？
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【MIRROR演唱會】 MIRROR官方Fan Club正式成立 會員可優先訂MIRROR演唱會飛
【MIRROR演唱會】 MIRROR官方Fan Club正式成立 會員可優先訂MIRROR演唱會飛
【樓市趣聞】路過地產舖　豈料執到寶　巧遇東港城心水單位　「心血來潮」斥782萬入市
【樓市趣聞】路過地產舖　豈料執到寶　巧遇東港城心水單位　「心血來潮」斥782萬入市
兆康新盤命名NOVO LAND　涉逾4,500伙　提供開放式至四房戶　新地︰料最快6月推售
兆康新盤命名NOVO LAND　涉逾4,500伙　提供開放式至四房戶　新地︰料最快6月推售
【儲蓄計劃】AIA推出全新「樂滿明天」儲蓄計劃 保費繳付期僅兩年 12年期滿總內部回報率高達5%
【儲蓄計劃】AIA推出全新「樂滿明天」儲蓄計劃 保費繳付期僅兩年 12年期滿總內部回報率高達5%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款