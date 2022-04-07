【消費券2022】中移動推消費券優惠 一次性繳付5,980元 即可享逾11,000元禮遇

消費券今日（7日）到手，中國移動香港（CMHK）推出一系列消費券優惠計劃，優惠包括「5G消費劵」優惠組合享高達10,000元禮遇、寬頻服務消費券精選組合送智能家居產品等，讓市民大眾可用盡以消費券享受心水服務，同時帶走5G手機及各智能家居產品。

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新上台客戶選用「5G消費劵」優惠組合，一次性繳付5,980元即享11,548元禮遇，組合內包括24個月5G 100GB服務計劃、5G手機3,000元現金券、12個月UTV 50GB本地流動數據用量及6個月UGAME VIP會籍。客戶可以在組合內的5G手機現金券即時購買5G手機，如選購Samsung Galaxy S22 5G系列或Samsung Galaxy S21 FE 5G系列手機更可享額外600元折扣。

另外，一次性繳付港幣4,992元，即可選購指定24個月1000M家居寬頻計劃，享精選配備Wi-Fi 6規格TP-Link Archer AX20 路由器乙個連安裝服務及「智．安全」家居方案保安監察系列入門版—ONE Home智能雲台攝影機乙部。客戶亦可選購指定12個月5G寬頻計劃，即享5G CPE Pro 3乙個。與此同時，選購以上組合，皆額外送二選一智能家居產品，包括Momax Ultra-Air Plus IoT智能紫外光空氣淨化冷暖風機 或Momax 2 Healthy MAX 智能 2-in-1 空氣淨化抽濕機。

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責任編輯：羅浩濂