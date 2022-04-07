  • 22°C
香港時間 : 2022407日 (四) 21:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費券2022】中移動推消費券優惠 一次性繳付5,980元 即可享逾11,000元禮遇

理財智慧 21:06 2022/04/07

分享：

消費券今日（7日）到手，中國移動香港（CMHK）推出一系列消費券優惠計劃，優惠包括「5G消費劵」優惠組合享高達10,000元禮遇、寬頻服務消費券精選組合送智能家居產品等，讓市民大眾可用盡以消費券享受心水服務，同時帶走5G手機及各智能家居產品。

同場加映：【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

新上台客戶選用「5G消費劵」優惠組合，一次性繳付5,980元即享11,548元禮遇，組合內包括24個月5G 100GB服務計劃、5G手機3,000元現金券、12個月UTV 50GB本地流動數據用量及6個月UGAME VIP會籍。客戶可以在組合內的5G手機現金券即時購買5G手機，如選購Samsung Galaxy S22 5G系列或Samsung Galaxy S21 FE 5G系列手機更可享額外600元折扣。

另外，一次性繳付港幣4,992元，即可選購指定24個月1000M家居寬頻計劃，享精選配備Wi-Fi 6規格TP-Link Archer AX20 路由器乙個連安裝服務及「智．安全」家居方案保安監察系列入門版—ONE Home智能雲台攝影機乙部。客戶亦可選購指定12個月5G寬頻計劃，即享5G CPE Pro 3乙個。與此同時，選購以上組合，皆額外送二選一智能家居產品，包括Momax Ultra-Air Plus IoT智能紫外光空氣淨化冷暖風機 或Momax 2 Healthy MAX 智能 2-in-1 空氣淨化抽濕機。

 

【消費券2022】首次經八達通App領取消費券　首50萬名用戶可獲10元獎賞【下一頁

【消費券2022】南豐紗廠推消費券優惠 消費滿500元即送150元現金券【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

開啟hket App，閱讀全文
經濟 中國移動（00941） 產品 電子消費券 香港

下一篇文章

【90後財務自由人@iM網欄】業務有冇增長潛力？ 美團最新前景分析
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費券2022】首輪消費券將於明天發放 一文釐清常見問題
【消費券2022】首輪消費券將於明天發放 一文釐清常見問題
【港元定存】各大銀行港元定存鬥加息　富邦1年存款利率高達1.8厘
【港元定存】各大銀行港元定存鬥加息　富邦1年存款利率高達1.8厘
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【消費券2022】消費券網購有優惠？　4大電子支付平台優惠一覽
【消費券2022】消費券網購有優惠？　4大電子支付平台優惠一覽
【日圓新低】日央行行長稱日圓貶值速度「有點快」
【日圓新低】日央行行長稱日圓貶值速度「有點快」
【高息股】吸納「6行3電」 打造高息出糧組合
【高息股】吸納「6行3電」 打造高息出糧組合
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款