【裝修攻略@iM網欄】四個細節 鋪電報價問甚麼

無論是家居或商業裝修,在裝修報價單上,鋪全屋電線動輒要花二萬多元,是其中一項最大的數。如果裝修完工後才發現部分電有問題,例如撻線、無拉水線、電線粗幼不合乎標準等等,嚴重的甚至要打爛全屋牆身重做,那之前裝修得多靚都沒用。然而,戶主不會懂得造電的所有專業知識,那麼怎樣防伏呢?本文以鋪電為例,談談在報價階段需要討論的細節:

1. 問「師傅有沒有電牌?」

電工師傅是有最低公價的,除非師傅是自己落手,否則,過於低價是中伏的線索。師傅可能沒有牌,或採用違規的方式例如撻線去完成部分/全部工程。戶主如何得知師傅是專業的呢?首先,戶主可到機電工程署網頁查閱為你施工的電工師傅是否註冊電業工程人員,以保障自己;另外,根據法例,進行電力工程,除了師傅本身需要有電牌,裝修公司本身亦需要是註冊電業承辦商才成。此外,如果不考慮預算問題,戶主亦應於報價時詢問裝設公司一般有否代申請電力完工證明書(wr1a)。雖然多數人為節省金錢,都不會申請這證明書(但這其實按照條例,這證明書是需要申請的)。

2. 問「電位如何計算?」

兩間誠實的裝修公司,電位計法可以完全不同,這個前文已經提及。以作者400呎單位為例,並裝了四十五個電位。戶主在報價時,可參考其他戶主的掣位清單進行預算。這當中牽涉電位的不同造法,例如將冷氣機直接駁至有開關掣的插頭,而不是先駁入牆,再另找位置造開關,全屋三部冷氣可慳約二千元。會麻煩嗎?大概不會。因冷氣機不是經常開關的電器,將電掣設在「當眼、就手」的地方,反而可能更礙眼。

3. 問「電位的數量和位置?」

戶主裝修時很容易算漏電位,到裝修中期發覺遺漏,要請師傅特別來一趟開坑拉線造喉,那附加費就不能用相同公式計算了。最易計漏的電位,是裝修設計公司難以代勞的那些,例如他們不會知道你打算在甚麼地方裝抽濕機、窗簾和梳化是否要供電、某個地方間中會放置電腦、甚麼地方在日間/晚上會用來差電、甚麼櫃需要供電給櫃內燈或櫃底燈槽等等。皆可利用其他戶主的電掣位清單減少這方面的誤算。

4. 問「電掣面板是怎樣的?」

戶主自購電掣面板,可有效點綴全屋。有沒有此必要,須視乎裝設公司所包的電掣位是否美觀。如戶主自行選購,可在報價階段減去掣面費用,這亦有助節省成本。

作者 _ 裝修學院校長 Simon Tang (鄧世民)簡介:

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一,亦是裝修防伏專家,目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

