【裝修攻略@iM網欄】如何減少爭議？ 九大報價單之伏

如前所述,無論是家居或商業裝修,戶主要懂得檢閱報價單內每一個工程項目的細節,貨比三家才有意義。而由於你未曾看見裝修設設公司的完工質素,無法得知其工程質素和收貨標準,度尺報價這步驟,我建議戶主在參觀完裝設公司的完工單位、揀到最後兩三間裝修公司才進行,以免浪費雙方時間和增加戶主中伏機會。

報價單的伏有很多,以下分為九類,並提供一些例子讓戶主參考:

一、項目沒寫進(相差可逾十萬)

最常見的漏報項目是安裝冷氣、浴屏、購買抽氣扇、將水喉接駁至水錶、煤氣喉石油氣喉改位和安裝,以及可能令你負債千萬的──沒買勞工保險等。(真實例子:戶主在工程開始後才得知水錶在天台,連二十層搭棚,設計公司開價8萬元)

二、自費項目被低估(相差可達十萬)

不少裝設公司對自費項目的估價是兩、三萬左右,但實際上,買四道質素不錯的木門已經可以花費兩萬了。全屋潔具,平至$4000,貴至40萬亦可。而裝設公司一般會避免「調高戶主的預算壓力」……

三、重要細節沒有談(相差可過萬)

報價單寫「全屋油漆」,部分公司不包天花、部分只包一隻色、部分天花只包白色;報價單寫「造櫃」,部分不包門鉸層板厚封邊、部分包一定尺寸比例的玻璃、部分包括任何合理設計,例如櫃中櫃、不銹鋼拉籃等;如果你對細節要求高而不早於報價階段討論,幾乎肯定的是你在過程中會不斷被加錢,又或者與師傅天天吵架。既然你傾談時忽略了所重視的東西,事後如不願加錢,師傅又不提出選擇的話,要解決真是不易。欲避開此伏的關鍵,是你能夠在報價前,懂得跟師傅傾好所有細節。

同場加映:【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

四、裝設公司寫錯了─不錯,根據合約精神,你可以逼裝設公司照做,但有些師傅就是不願意「硬食」。比如裝設公司將「不包門」寫成「不包鎖」(作者也遇過),你逼師傅包,他會給你怎樣的門呢?最終吃虧的,只會是雙方。再者,很多戶主都怕破壞關係,那與其到時啞忍,不如防範於未然。如在確認報價時傾了細節─「包的是甚麼門」,誤會自然解開。

五、戶主理解錯了─甚麼是「白鋁窗」?有裝修師傅解釋:其實「白鋁」根本只是名稱,同樣是指銀色的鋁,不是焗上白漆的鋁窗(要另加錢);甚麼是「包掣位二十個」?四燈掣在同一掣位,連同燈本身,不同公司計兩個至五個不等。單是掣位計算方式,報價單已可相差萬元。

六、戶主沒提的要求─很多時候戶主都會忽略提及一些要求,例如需要床頭板、造擋水。當這些變成附加項目,沒法格價也算了,在過程中發現自己要添加的項目,是裝設公司缺乏知識或經驗的,那就麻煩了。

七、遲了提出不需要─後期才決定自購,或「由貴改平」的項目,例如由鋪磚改為鋪無縫地板,對某些公司的報價和工程日數可能影響很大。

八、當時未知的選擇─戶主邊裝修邊做決定,並在採購建材時發現「原來牆紙有咁靚、原來可以做牆畫、不如電視做掛牆」,那樣就不能在報價階段確保裝設公司的專業性,亦有逼裝設公司臨時請個不熟手師傅做的危險。此外,並不是所有項目都可以後加的,有些需要前期工程的配合。

九、外圍因素未勘察─很多裝設公司進行免費報價前都沒有對單位進行仔細勘察,由牆和天花的底部(例如鋼筋生銹或是否水泥)、到單位外牆有否滲水因素等,都可能影響報價。對此,戶主可通過鄰居/管理處查問相關情況,防範於未然。

篇幅所限,以上只舉九類例子,希望戶主觸類旁通。

小總結:

所謂檢查報價單,可以節省金錢和時間,也有助改善工程效果,但完全不是「比對項目然後格價」這回事

報價單傾得好,裝修過程會非常順暢,爭議亦大大減少

傾報價單時,有助戶主挑選合適和有能力的裝修設計公司

同場加映:【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

作者 _ 裝修學院校長 Simon Tang (鄧世民)簡介:

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一,亦是裝修防伏專家,目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

更多裝修攻略 @ 裝修學院校長 Simon Tang 的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!