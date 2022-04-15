【裝修攻略@iM網欄】如何減少爭議？ 九大報價單之伏

如前所述，無論是家居或商業裝修，戶主要懂得檢閱報價單內每一個工程項目的細節，貨比三家才有意義。而由於你未曾看見裝修設設公司的完工質素，無法得知其工程質素和收貨標準，度尺報價這步驟，我建議戶主在參觀完裝設公司的完工單位、揀到最後兩三間裝修公司才進行，以免浪費雙方時間和增加戶主中伏機會。

報價單的伏有很多，以下分為九類，並提供一些例子讓戶主參考：

一、項目沒寫進（相差可逾十萬）

最常見的漏報項目是安裝冷氣、浴屏、購買抽氣扇、將水喉接駁至水錶、煤氣喉石油氣喉改位和安裝，以及可能令你負債千萬的──沒買勞工保險等。（真實例子：戶主在工程開始後才得知水錶在天台，連二十層搭棚，設計公司開價8萬元）

二、自費項目被低估（相差可達十萬）

不少裝設公司對自費項目的估價是兩、三萬左右，但實際上，買四道質素不錯的木門已經可以花費兩萬了。全屋潔具，平至$4000，貴至40萬亦可。而裝設公司一般會避免「調高戶主的預算壓力」……

三、重要細節沒有談（相差可過萬）

報價單寫「全屋油漆」，部分公司不包天花、部分只包一隻色、部分天花只包白色；報價單寫「造櫃」，部分不包門鉸層板厚封邊、部分包一定尺寸比例的玻璃、部分包括任何合理設計，例如櫃中櫃、不銹鋼拉籃等；如果你對細節要求高而不早於報價階段討論，幾乎肯定的是你在過程中會不斷被加錢，又或者與師傅天天吵架。既然你傾談時忽略了所重視的東西，事後如不願加錢，師傅又不提出選擇的話，要解決真是不易。欲避開此伏的關鍵，是你能夠在報價前，懂得跟師傅傾好所有細節。

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四、裝設公司寫錯了─不錯，根據合約精神，你可以逼裝設公司照做，但有些師傅就是不願意「硬食」。比如裝設公司將「不包門」寫成「不包鎖」（作者也遇過），你逼師傅包，他會給你怎樣的門呢？最終吃虧的，只會是雙方。再者，很多戶主都怕破壞關係，那與其到時啞忍，不如防範於未然。如在確認報價時傾了細節─「包的是甚麼門」，誤會自然解開。

五、戶主理解錯了─甚麼是「白鋁窗」？有裝修師傅解釋：其實「白鋁」根本只是名稱，同樣是指銀色的鋁，不是焗上白漆的鋁窗（要另加錢）；甚麼是「包掣位二十個」？四燈掣在同一掣位，連同燈本身，不同公司計兩個至五個不等。單是掣位計算方式，報價單已可相差萬元。

六、戶主沒提的要求─很多時候戶主都會忽略提及一些要求，例如需要床頭板、造擋水。當這些變成附加項目，沒法格價也算了，在過程中發現自己要添加的項目，是裝設公司缺乏知識或經驗的，那就麻煩了。

七、遲了提出不需要─後期才決定自購，或「由貴改平」的項目，例如由鋪磚改為鋪無縫地板，對某些公司的報價和工程日數可能影響很大。

八、當時未知的選擇─戶主邊裝修邊做決定，並在採購建材時發現「原來牆紙有咁靚、原來可以做牆畫、不如電視做掛牆」，那樣就不能在報價階段確保裝設公司的專業性，亦有逼裝設公司臨時請個不熟手師傅做的危險。此外，並不是所有項目都可以後加的，有些需要前期工程的配合。

九、外圍因素未勘察─很多裝設公司進行免費報價前都沒有對單位進行仔細勘察，由牆和天花的底部（例如鋼筋生銹或是否水泥）、到單位外牆有否滲水因素等，都可能影響報價。對此，戶主可通過鄰居/管理處查問相關情況，防範於未然。

篇幅所限，以上只舉九類例子，希望戶主觸類旁通。

小總結：

所謂檢查報價單，可以節省金錢和時間，也有助改善工程效果，但完全不是「比對項目然後格價」這回事

報價單傾得好，裝修過程會非常順暢，爭議亦大大減少

傾報價單時，有助戶主挑選合適和有能力的裝修設計公司

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作者 _ 裝修學院校長 Simon Tang （鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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