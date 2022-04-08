【裝修攻略@iM網欄】「平、靚、正」 裝修報價單格價須知

關於格價，最大的一個重點就是：未深入討論的報價單，是不應用來格價的！

以下兩個報價選擇，你怎樣選？

甲公司 乙公司 平 18 萬 26 萬 靚 舊屋翻新，觀感尚可 讓你天天愛回家 正 五年後變舊、龜裂、發霉、壞嘢，要持續維修 安心長住十多年

比較「花26萬打造理想家居住二十年」和「花18萬翻新舊居住幾年」，哪一個選擇「更貴」？

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當然你說這還不容易嗎？但想想看，你拿到報價單，你只看到數字，並沒有看到生活質素和耐用性。況且貴也不代表手尾少，也可以又貴又差的。

但重點是，每一份報價單都隱藏了質素、服務、設計等極多重點，戶主沒理由將好蘋果、過期橙和爛香蕉作比較。再者，「平、靚、正」三者絕對需要平衡，未傾細節前任何數字上的比較也是沒有意義的。

傾裝修報價單細節的目的之一，就是為了免除日後爭拗。

間中都有版友問學院：「可否幫我睇睇呢份報價單有冇問題？」

我總會答：「其實所有報價單都有問題。」

報價單寫得模糊，自然隱藏了大量收費，報價單寫得無比清晰，其實只是變成將來徵收附加費的理由，比如報價單上連喉管走多少呎、油漆鋪磚多少米都寫明，戶主根本沒有能力確認，裝修時有任何要求，裝設公司也會有大條道理加收費用。只有極少數戶主在報價階段已經完全想好怎樣裝、用甚麼料、鋪何種磚、櫃的間隔如何設計等等。沒有項目，又何來精準的報價呢？

因此，坊間有平台以「驗價」作招徠（筆者按：該平台現已結束營業），讓戶主提交報價單，然後網站再提供幾位師傅的報價選擇，這是相當古怪的。首先，如果看到別的報價單上的文字就可以報到價，那根本不需要度尺了，不如明碼實價列出各項工程的價錢，由戶主自己報，豈不更好嗎？身為行內人士都知道，這樣的格價一點也不準確，採用不準確的報價鬥平，對市場、公司和戶主都不公平及留有後患。因為「沒良心的公司最容易在這樣的遊戲中勝出」。即使完工後有戶主回應機制，在戶主仍需倚賴裝修公司進行保養維修、對單位內在質素未必知情，和缺乏比較的情況下，又能有甚麼質素回應呢？當一個平台廣被業界人士所詬病，那麼，甚麼公司會參與/不會參與這平台，也就更值得深思了。

無論是家居或商業裝修，傾報價應是選擇裝設公司的最後步驟，其目的不是格價，這是免除開工後爭議的最後黃金機會。

下篇續談報價單有什麼具體伏位。

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作者 _ 裝修學院校長 Simon Tang （鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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