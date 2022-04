【裝修攻略@iM網欄】「平、靚、正」 裝修報價單格價須知

關於格價,最大的一個重點就是:未深入討論的報價單,是不應用來格價的!

以下兩個報價選擇,你怎樣選?

甲公司 乙公司 平 18 萬 26 萬 靚 舊屋翻新,觀感尚可 讓你天天愛回家 正 五年後變舊、龜裂、發霉、壞嘢,要持續維修 安心長住十多年

比較「花26萬打造理想家居住二十年」和「花18萬翻新舊居住幾年」,哪一個選擇「更貴」?

同場加映:【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

當然你說這還不容易嗎?但想想看,你拿到報價單,你只看到數字,並沒有看到生活質素和耐用性。況且貴也不代表手尾少,也可以又貴又差的。

但重點是,每一份報價單都隱藏了質素、服務、設計等極多重點,戶主沒理由將好蘋果、過期橙和爛香蕉作比較。再者,「平、靚、正」三者絕對需要平衡,未傾細節前任何數字上的比較也是沒有意義的。

傾裝修報價單細節的目的之一,就是為了免除日後爭拗。

間中都有版友問學院:「可否幫我睇睇呢份報價單有冇問題?」

我總會答:「其實所有報價單都有問題。」

報價單寫得模糊,自然隱藏了大量收費,報價單寫得無比清晰,其實只是變成將來徵收附加費的理由,比如報價單上連喉管走多少呎、油漆鋪磚多少米都寫明,戶主根本沒有能力確認,裝修時有任何要求,裝設公司也會有大條道理加收費用。只有極少數戶主在報價階段已經完全想好怎樣裝、用甚麼料、鋪何種磚、櫃的間隔如何設計等等。沒有項目,又何來精準的報價呢?

因此,坊間有平台以「驗價」作招徠(筆者按:該平台現已結束營業),讓戶主提交報價單,然後網站再提供幾位師傅的報價選擇,這是相當古怪的。首先,如果看到別的報價單上的文字就可以報到價,那根本不需要度尺了,不如明碼實價列出各項工程的價錢,由戶主自己報,豈不更好嗎?身為行內人士都知道,這樣的格價一點也不準確,採用不準確的報價鬥平,對市場、公司和戶主都不公平及留有後患。因為「沒良心的公司最容易在這樣的遊戲中勝出」。即使完工後有戶主回應機制,在戶主仍需倚賴裝修公司進行保養維修、對單位內在質素未必知情,和缺乏比較的情況下,又能有甚麼質素回應呢?當一個平台廣被業界人士所詬病,那麼,甚麼公司會參與/不會參與這平台,也就更值得深思了。

無論是家居或商業裝修,傾報價應是選擇裝設公司的最後步驟,其目的不是格價,這是免除開工後爭議的最後黃金機會。

下篇續談報價單有什麼具體伏位。

同場加映:【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

作者 _ 裝修學院校長 Simon Tang (鄧世民)簡介:

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一,亦是裝修防伏專家,目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

更多裝修攻略 @ 裝修學院校長 Simon Tang 的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!