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【90後財務自由人@iM網欄】業務有冇增長潛力？ 美團最新前景分析

名人薈萃 20:51 2022/04/07

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美團（03690）早前公布業績，2021年第四季度收入錄得30%升幅，但是經調整虧損上升了超過一倍，虧損佔收入百分比由去年3.8%提升至7.9%。不少網友問為何虧損增加，但業績公布之後，股價上升？

首先，投資者必須先了解美團的業務結構。美團主要有三個細分業務，包括餐飲外賣，到店，酒店及旅遊以及新業務。2021 第四季度餐飲外賣以及酒店及旅遊業務分別錄得21.3%及22.2%收入同比增長，和96.7%及38.1%的經營利潤同比增長。

這兩個業務收入增長比起其他中國科網巨企大幅優勝，而且經營利潤率獲得理想提升，表現好過市場預期。至於新業務方面，收入增長錄得58.7%，經營虧損率達到接近70%，反映仍在投資時期。然而，新業務錄得的虧損其實是市場早已預期，並且期望會成為將來的新盈利增長點。

 

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

 

餐飲外賣業務經營利潤率由4.1 %大幅提升至6.6%主要原因是在線營銷收入佔比提升。隨著美團進一步稱霸中國餐飲外賣市場，美團平台的廣告服務價值便更加大，情況有點類似Google 的搜索引擎廣告，而廣告業務基本上是無本生利的。外賣業務最大風險來自政策面，2月18日發改委提倡外賣平台減價，一日內美團股價下挫11%。面對減價風險，2021年美團無人機已在深圳多個區域提供無人機即時配送服務，完成超過30,000訂單。若果無人機配送服務全面普及化，相信是美團盈利增長的巨大潛力之一。

至於到店，酒店及旅遊業務，雖然受到疫情影響，酒店收入同比減少12%，但得到其他生活服務的帶動，整個業務板塊收入增長22.2%。收入增長主要來自美團加強不同服務種類的覆蓋率，包括醫療，寵物，健身服務等等。生活服務五花百門，相信美團到店業務還有不少潛力。

新業務方面，其實主要是指網購相關業務，自從2021年開始，美團已經表明這個將會是未來最重要的增長點。美團採取的是多管齊下策略，發展多種網購模式，包括社區團購，即時配送，傳統網購平台等等。重點發展的產品類別主要是新鮮食品，以及快速消費品，而這些類型的產品網購的滲透率是最低的，反映未來的增長空間。與早期阿裡巴巴發展網購不一樣，美團是希望透過社區團購，即時配送等等業務徹底完善產品的供應及物流鏈，而這個工程需要比較長的投資期。

總括而言，筆者繼續看好美團管理層的執行力及野心，並且認為每個業務其實也有增長潛力。另外，美團最大優勢是他龐大的用戶基礎，以及用戶忠誠度。然而，到底仍未盈利的新業務估值會是多少？市場預期新業務會在2025年盈利化，到底會否如期做到？另外，反壟斷政策會有多大程度壓縮美團的盈利空間？這些不明朗因素令筆者認為若果希望長綫持有美團的話，不能太大注碼。

 

同場加映：【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

 

作者_Ryan（陳懷恩）簡介：
90後，2013 年創業，現與太太創立及營運數盤生意，每項都已經有較穩定的利潤；過去數年，亦將累積到的盈利，進行有系統的股票投資，有幸達至30 歲前財務自由。現在除了營運生意外，最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光，分析上市企業，挑選及投資優質股票。另外亦在「30歲財務自由」YouTube 頻道免費分享投資知識。

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撰文 : Ryan（陳懷恩）

欄名 : 90後財務自由人

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