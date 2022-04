【90後財務自由人@iM網欄】業務有冇增長潛力？ 美團最新前景分析

美團(03690)早前公布業績,2021年第四季度收入錄得30%升幅,但是經調整虧損上升了超過一倍,虧損佔收入百分比由去年3.8%提升至7.9%。不少網友問為何虧損增加,但業績公布之後,股價上升?

首先,投資者必須先了解美團的業務結構。美團主要有三個細分業務,包括餐飲外賣,到店,酒店及旅遊以及新業務。2021 第四季度餐飲外賣以及酒店及旅遊業務分別錄得21.3%及22.2%收入同比增長,和96.7%及38.1%的經營利潤同比增長。

這兩個業務收入增長比起其他中國科網巨企大幅優勝,而且經營利潤率獲得理想提升,表現好過市場預期。至於新業務方面,收入增長錄得58.7%,經營虧損率達到接近70%,反映仍在投資時期。然而,新業務錄得的虧損其實是市場早已預期,並且期望會成為將來的新盈利增長點。

餐飲外賣業務經營利潤率由4.1 %大幅提升至6.6%主要原因是在線營銷收入佔比提升。隨著美團進一步稱霸中國餐飲外賣市場,美團平台的廣告服務價值便更加大,情況有點類似Google 的搜索引擎廣告,而廣告業務基本上是無本生利的。外賣業務最大風險來自政策面,2月18日發改委提倡外賣平台減價,一日內美團股價下挫11%。面對減價風險,2021年美團無人機已在深圳多個區域提供無人機即時配送服務,完成超過30,000訂單。若果無人機配送服務全面普及化,相信是美團盈利增長的巨大潛力之一。

至於到店,酒店及旅遊業務,雖然受到疫情影響,酒店收入同比減少12%,但得到其他生活服務的帶動,整個業務板塊收入增長22.2%。收入增長主要來自美團加強不同服務種類的覆蓋率,包括醫療,寵物,健身服務等等。生活服務五花百門,相信美團到店業務還有不少潛力。

新業務方面,其實主要是指網購相關業務,自從2021年開始,美團已經表明這個將會是未來最重要的增長點。美團採取的是多管齊下策略,發展多種網購模式,包括社區團購,即時配送,傳統網購平台等等。重點發展的產品類別主要是新鮮食品,以及快速消費品,而這些類型的產品網購的滲透率是最低的,反映未來的增長空間。與早期阿裡巴巴發展網購不一樣,美團是希望透過社區團購,即時配送等等業務徹底完善產品的供應及物流鏈,而這個工程需要比較長的投資期。

總括而言,筆者繼續看好美團管理層的執行力及野心,並且認為每個業務其實也有增長潛力。另外,美團最大優勢是他龐大的用戶基礎,以及用戶忠誠度。然而,到底仍未盈利的新業務估值會是多少?市場預期新業務會在2025年盈利化,到底會否如期做到?另外,反壟斷政策會有多大程度壓縮美團的盈利空間?這些不明朗因素令筆者認為若果希望長綫持有美團的話,不能太大注碼。

作者 _Ryan (陳懷恩)簡介:

90 後, 2013 年創業,現與太太創立及營運數盤生意,每項都已經有較穩定的利潤;過去數年,亦將累積到的盈利,進行有系統的股票投資,有幸達至 30 歲前財務自由。現在除了營運生意外,最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光,分析上市企業,挑選及投資優質股票。另外亦在「 30 歲財務自由」 YouTube 頻道免費分享投資知識。

