【元宇宙】設打賞功用 傳Meta推虛擬貨幣「朱克幣」

據外媒報道，Facebook母公司Meta（FB）正打算開發一種虛擬貨幣，為探索元宇宙作準備。

報道稱，這款虛擬貨幣在內部被戲稱為「朱克幣」（Zuck Bucks），取自公司行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）。該虛擬貨幣只會用於其平台上，而不是基於區塊鏈。

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報道引述知情人士說，Meta打算發行公司控制的程式內代幣（in-app token），讓Facebook或Instagram用戶打賞自己喜歡的創作者。

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責任編輯：黃苑筠