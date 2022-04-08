【ET開市直擊】消費券到手 能否衝起消費股？（附time code）

港股上日繼續低開低走，恒生指數低開170點，全日走勢反覆，一度掉頭升逾150點，高見22236點，上試收復兩萬二，最終收市跌271點，收報21808點，成交1173億元。美國聯儲局料需加息300點子，港股繼續弱勢？本港電子消費券昨日到手，香港科技探索 （01137） 、CEC國際 （00759） 、莎莎 （00178） 、周大福 （01929） 等本地消費股能否借勢炒起？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你提前部署兼分析市況。

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00：18 - 港股今日焦點速覽

01：20 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：47 - 亞太股市早段市況速報

03：26 - 5月加息半厘無懸念 不明朗因素掃除、形勢未算差

05：32 - 美國聯儲局「識玩」控制市場預期 市場睇5月加息縮表已不會太淡

06：23 - 美股少加息以外的炒作消息 業績期前後估值變化不大

07：09 - 俄烏戰事對外圍市況影響減弱 美股短期受加息因素左右

07：37 - 道指跌穿前低位機會不大 如守34000點仍有條件反彈

08：05 - 港股上日市況速覽+北水盤路

08：58 - 港股短期21200至21500點區間橫行 上落拉鋸方向未明

09：57 - 恒指21200至21300點為重要支持 不跌穿對港股未算悲觀

10：10 - 港股估值低但乏持續向上因素 突破企穩21500點才再試高

11：09 - 觀眾問股：恒指會否再試20000點？

12：14 - 第二季恒指目標23000點 短綫橫行上落為主

13：22 - 消費券到手 本地消費股炒作欠奉

14：50 - 4月下旬防疫措拖放寬才有望再上 第二次消費券刺激作用減少

15：35 - 憂第六波疫情很快再出現 疫後復甦股宜中短綫部署為主

16：44 - 防疫措拖放寬、新冠疫情確診再回落才是炒作時機

17：04 - 消費券額度大 九倉置業 （01997） 有望受惠可慢慢留意

18：58 - 內地消費股、餐飲股憧憬疫情復甦可買入嗎？

20：29 - 餐飲股有戒心 海底撈 （06862） 即使疫情前翻檯率亦低

22：06 - 中綫寧可選內需股華潤啤酒 （00291） 、蒙牛乳業 （02319） 短綫受累生產成本上升

22：53 - 觀眾問股：疫後復甦股希慎 （00014） 可買收息嗎？

24：37 - 港股開市前市況速報

26：08 - ET個股推介：中鐵 （00390）

30：36 - 觀眾問股：海螺水泥 （00914） 42.6入咗，請問上望同止蝕位？

32：26 - 觀眾問股：航運股中遠海控 （01919） 、東方海外 （00316） 要避？

34：23 - 觀眾問股：中石化 （00386） 4元買入可以財息兼收嗎？

36：17 - 觀眾問股：太保 （02601） $19.5買入，公司前景如何？ 中綫上望幾多？止蝕位？

38：11 - 觀眾問股：創科實業 （00669） 是否處於下降軌，130元開始買入，持貨至今怎處理？

40：38 - 觀眾問股：舜宇光學 （02382） 180元有貨，點睇此股前景？應該溝貨？

42：56 - 觀眾問股：中國光大 （00165） 市賬率只有0.28 可否8元左右買貨？

45：00 - 觀眾問股：銀娛 （00027） 48元有貨點睇？

46：37 - 觀眾問股：李家超如上任對本地地產股長實 （01113） 、新地 （00016） 、新世界發展 （00017） 影響多大？

50：27 - 觀眾問股：電訊盈科 （00008） 現價追會否太遲？有冇機會上5元？目標小本收息賺價

51：44 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 是否已過氣要從組合中刪除？ 沒有一單消息是好的

53：51 - 觀眾問股：商湯 （00020） 點睇？上望及止蝕位？

55：20 - 觀眾問股：時代電氣 （03898） 32.2元買、京信通信 （02342） 4.45元買可繼續持有？

57：15 - 觀眾問股：雅生活 （03319） 甚麼價位可買入？

58：18 - 港股開市初段市況速報

59：17 - 消息股：吉利汽車 （00175） 、中國中鐵 （00390） 、中海油 （00883）

01：00：03 - A股開市初段市況速報

01：00：13 - 財經日誌提提你

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