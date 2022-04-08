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【ET開市直擊】消費券到手 能否衝起消費股？（附time code）

股市 10:45 2022/04/08

分享：

港股上日繼續低開低走，恒生指數低開170點，全日走勢反覆，一度掉頭升逾150點，高見22236點，上試收復兩萬二，最終收市跌271點，收報21808點，成交1173億元。美國聯儲局料需加息300點子，港股繼續弱勢？本港電子消費券昨日到手，香港科技探索 （01137） 、CEC國際 （00759） 、莎莎 （00178） 、周大福 （01929） 等本地消費股能否借勢炒起？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你提前部署兼分析市況。

Time code
00：18 - 港股今日焦點速覽　
01：20 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：47 - 亞太股市早段市況速報
03：26 - 5月加息半厘無懸念    不明朗因素掃除、形勢未算差
05：32 - 美國聯儲局「識玩」控制市場預期     市場睇5月加息縮表已不會太淡
06：23 - 美股少加息以外的炒作消息    業績期前後估值變化不大
07：09 - 俄烏戰事對外圍市況影響減弱    美股短期受加息因素左右
07：37 - 道指跌穿前低位機會不大     如守34000點仍有條件反彈
08：05 - 港股上日市況速覽+北水盤路
08：58 - 港股短期21200至21500點區間橫行   上落拉鋸方向未明
09：57 - 恒指21200至21300點為重要支持    不跌穿對港股未算悲觀
10：10 - 港股估值低但乏持續向上因素     突破企穩21500點才再試高
11：09 - 觀眾問股：恒指會否再試20000點？
12：14 - 第二季恒指目標23000點     短綫橫行上落為主
13：22 - 消費券到手     本地消費股炒作欠奉
14：50 - 4月下旬防疫措拖放寬才有望再上    第二次消費券刺激作用減少
15：35 - 憂第六波疫情很快再出現     疫後復甦股宜中短綫部署為主
16：44 - 防疫措拖放寬、新冠疫情確診再回落才是炒作時機
17：04 - 消費券額度大     九倉置業 （01997） 有望受惠可慢慢留意
18：58 - 內地消費股、餐飲股憧憬疫情復甦可買入嗎？
20：29 - 餐飲股有戒心    海底撈 （06862） 即使疫情前翻檯率亦低
22：06 - 中綫寧可選內需股華潤啤酒 （00291） 、蒙牛乳業 （02319）    短綫受累生產成本上升
22：53 - 觀眾問股：疫後復甦股希慎 （00014） 可買收息嗎？
24：37 - 港股開市前市況速報
26：08 - ET個股推介：中鐵 （00390）
30：36 - 觀眾問股：海螺水泥 （00914） 42.6入咗，請問上望同止蝕位？
32：26 - 觀眾問股：航運股中遠海控 （01919） 、東方海外 （00316） 要避？
34：23 - 觀眾問股：中石化 （00386） 4元買入可以財息兼收嗎？
36：17 - 觀眾問股：太保 （02601） $19.5買入，公司前景如何？ 中綫上望幾多？止蝕位？
38：11 - 觀眾問股：創科實業 （00669） 是否處於下降軌，130元開始買入，持貨至今怎處理？
40：38 - 觀眾問股：舜宇光學 （02382） 180元有貨，點睇此股前景？應該溝貨？
42：56 - 觀眾問股：中國光大 （00165） 市賬率只有0.28   可否8元左右買貨？
45：00 - 觀眾問股：銀娛 （00027） 48元有貨點睇？
46：37 - 觀眾問股：李家超如上任對本地地產股長實 （01113） 、新地 （00016） 、新世界發展 （00017） 影響多大？
50：27 - 觀眾問股：電訊盈科 （00008） 現價追會否太遲？有冇機會上5元？目標小本收息賺價
51：44 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 是否已過氣要從組合中刪除？  沒有一單消息是好的
53：51 - 觀眾問股：商湯 （00020） 點睇？上望及止蝕位？
55：20 - 觀眾問股：時代電氣 （03898） 32.2元買、京信通信 （02342） 4.45元買可繼續持有？
57：15 - 觀眾問股：雅生活 （03319） 甚麼價位可買入？
58：18 - 港股開市初段市況速報
59：17 - 消息股：吉利汽車 （00175） 、中國中鐵 （00390） 、中海油 （00883）
01：00：03 - A股開市初段市況速報
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