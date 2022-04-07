▲ 【電子消費券2022】WeChat Pay HK：用戶已獲發5000元消費券 提醒可用於搭港鐵 預告更多優惠陸續上線

市民周四（7日）凌晨起可以領取2022年消費券第一階段的5,000元，騰訊 （00700） 旗下電子錢包WeChat Pay HK回應查詢時表示，已於4月7日00：00向用戶派發2022年消費券計劃第一階段的5,000元消費券，過程流暢高效，用戶亦會收到信息提醒消費券已發放，可以開始使用消費券。

此外，WeChat Pay HK提醒，公司早前已在2月份接入港鐵，用戶收到消費券後，可以在WeChat Pay HK的「政府消費券」頁面，開啟消費券用於「港鐵乘車碼」自動扣款服務，市民乘搭港鐵時將會優先由消費券扣款。

騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示，WeChat Pay HK近年積極拓展線上場景，香港第五波疫情持續，5,000元消費券派發後，用戶安在家中亦可在線上購買生活所需，一起同心抗疫。與此同時，WeChat Pay HK攜手商戶夥伴準備各項優惠，用戶已可前往「政府消費券」頁面領取商戶優惠券，更多豐富優惠將陸續上線，疫情緩和後一同以消費振興經濟。

更多1萬元消費券消息

【ET財智Talk】香港實質按息低 美國加息對港樓影響不大？（立即收看）

相關文章：

【電子消費券2022】富融銀行推出連串消費及開戶優惠 使用消費券也可享「消費筆筆賞」WeFun回贈

【電子消費券2022】電器幫ElecBoy推「會員限定閃購日」 買滿指定金額可享額外折扣

【電子消費券2022】首50萬首次八達通App領取消費券用戶可獲10元 八達通預告4.21放寬限聚令才推更多實體店獎賞