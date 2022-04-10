【醫療科技】英國推出VR遙距心理治療試驗　助精神病患者重投生活

面對急促生活節奏和沉重工作壓力，不少人會患上情緒病。而對於許多精神病患者而言，日常生活中存有不少可引致不安情緒的事物，甚至會對外出存有強烈恐懼。據外媒報道，英國正針對精神病的患者，以VR遙距技術，為其提供心理治療，緩解患者對外出的恐懼。

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日前，以牛津大學和牛津健康 NHS 基金會信託基金為首的專家團隊，研發一項針對社交迴避行為的虛擬實境（VR）治療項目「gameChangeVR」，並獲得英國國家衛生研究院 (NIHR) 資助。

針對社交迴避行為 自動提供心理治療

該項目利用VR等沉浸式技術，為臨床試驗參加者提供心理治療，以自動化VR認知療法 (gameChange) ，治療或緩和精神病患者，並分析它的作用方式和對象。

牛津大學精神病學系首席研究員兼 NIHR 高級研究員Daniel Freeman表示，過去的25年VR 已被用於少數的精神保健診所。在gameChange中，雖然患者並非與醫生面對面進行治療，但治療也會有工作人員作監督。

減外出恐懼 參加者重投社會

他續指，是次臨床試驗中發現，gameChange可以顯著地減少或避免患者在日常中陷入困境的情況，當中受益最多的是嚴重焦慮、抑鬱、妄想和幻覺等精神病患者。不少臨床試驗參加者已改善其對外出的恐懼，逐漸重投社會參與日常活動。

由於gameChange所使用的VR設備價格實惠，且易於使用。Daniel Freeman和其團隊皆認，隨gameChange的發展成熟，將會再進一步引領心理治療數碼化，大規模地投入更多服務之中。

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責任編輯：殷凱怡

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