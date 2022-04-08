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【消費券2022】首階段消費券派發　食肆無感生意改善

商業 12:40 2022/04/08

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消費券已經派發，但有飲食業界指首日對零售幫助較大，盼周末會有明顯提振效果。（資料圖片）

消費券已經派發，市民急不及待打算購物，但有飲食業界指未見即時效果。一向在外午饍的市民張先生表示，已改用消費券付款，市民曾太則暫仍因疫情不會在外用餐。有食肆反映昨日午市人流變化不大，坦言並非直接受惠，但留意到改用電子支付的客人明顯增加。

【消費券2022】新城市廣場料人流、消費額錄雙位數增幅　派1,000萬電子禮券

旺角樓上咖啡店「Lockeroom Dining」老闆Eddie表示，昨日消費券開始派發，午市人流跟日前相若，不算特別「旺場」。但就有留意到以電子支付的客人比例增加，電子支付與現金支付的比例從之前３：７，昨日午市增加到６：４，相信是客人以消費券結帳。

Eddie稱按去年經驗，食肆在消費券措施中並非最直接受惠的行業，較難催谷生意。主要是受到市民外出購物後，會順便在外用餐所帶動，因而「帶旺個場」。他預計4月底重開晚市後會有比較大的反彈，Eddie形容去年重開堂食後的幾個星期會出現「小回春」爆滿，隨後回復常態。

市道氣氛需堂食放寬配合

深水埗天下茶屋負責人何先生表示，消費券派發首日的午市人流未有特別變化，但留意到客人有查詢消費券使用方法。他估計因清明節假期剛過去，市民外出用餐意慾會有一定回落，加上會分批領取消費券，實際要待周末才可看到變化。

中環Zenon Café負責人梁小姐亦未看到消費券首日有即時助力刺激飲食消費，門店人流無大變化，她認為疫情仍明顯影響該區消費表現，首日消費意欲慾大多流向大型商場及消費零售方面。雖然有助街上人流，惟晚市堂食限制未解除，市民下班後逛街購物亦無法堂食，更好做法是放寬堂食及派消費券的時間拉近，才對食肆較有提振效果。

【消費券2022】消費券今日到手　電器行生意暢旺　大量訂單用盡5000元

記者：王浩賢

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