▲ 【香港經濟】惠譽確認香港長期外幣發行人違約評級為「AA-」 評級展望穩定 今年首季經濟料大幅萎縮 全年增長僅1%

惠譽評級確認香港的長期外幣發行人違約評級（IDR）為「AA-」，評級展望為穩定。惠譽評級預測香港今年經濟增長，將從去年的6.4%放緩到1%。為遏制持續爆發的疫情而採取廣泛的社交限制措施，預計從本月下旬開始才會逐漸消退，這可能導致今年第一季度的經濟大幅萎縮，而展望未來，即使當前疫情消退後，由於政府的「動態零感染」方法缺乏明確的退出策略，也可能導致將來加劇社交距離措施。

明年香港經濟料反彈3.5%

惠譽指，對今年低迷的展望亦反映了內地與大流行相關的干擾可能帶來的溢出效應，以及惠譽最近因烏克蘭戰爭和對俄羅斯的經濟制裁而下調全球增長的影響。惠譽預計香港經濟在2023年將反彈3.5%，略高於大流行前約3%的歷史趨勢。

信用基本面方面，惠譽指，香港的評級得到了巨大的財政緩沖、穩健的外部財政和高人均收入的支持。評級反映了治理和機構管理實踐，與中國內地（A+/穩定）更加接近，自2019年中期以來，這些趨勢已穩步推進。

惠譽又預測，在今年4月開始的2022至23財政年度（FY22），不包括債券收益，預算赤字將從2021財政年度的0.6%，擴大到3%，因為當局實施救濟措施，以緩沖大流行相關限制的經濟影響。這將是自2019財年以來連續第四次出現赤字，儘管惠譽預計，預算將在2023財年恢復到小幅盈餘。

控疫措施倘持續 或削港作為跨企區域總部吸引力

惠譽提到，香港嚴格的控疫措施，包括有限的跨境旅行連接，再加上治理實踐的轉變，似乎縮小了政治多元，削弱了國際社會對法治的信心，正在促成工作年齡人口的外流。如果這些趨勢持續下去，可能會削弱香港在外國跨國企業眼中，作為區域總部的吸引力，並加速人口老化帶來的長期經濟和財政政策挑戰。

銀行方面，惠譽預計今年香港銀行業的盈利能力將略有改善，因為美國的貨幣政策收緊導致本地利率逐步上升，並扭轉了去年出現的淨息差壓縮的情況。香港銀行的信用狀況得到了健康的流動性緩沖和強勁的資本狀況的支持，惠譽認為，這足以抵禦經濟增長放緩帶來的資產質量惡化的風險。

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