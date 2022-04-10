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【科技應用】Minecraft新模組　助學生認識洪水和氣候變化

18:00 2022/04/10

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Minecraft近日推出了全新「洪水」模組《Rivercraft》，幫助學生們認識洪水與氣候變化的影響。（官方圖片）

Minecraft自推出以來，就因高自由度的遊戲方式獲得玩家們喜愛，當中自由建造、還原現實世界場景更是其特色之一。Minecraft近日推出了全新「洪水」模組《Rivercraft》，幫助學生們認識洪水與氣候變化的影響。

【機迷熱話】支援更多舊版本遊戲？　PS5未來或以模擬器方式執行PS3遊戲

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據外媒GameRant報道，該模組由Minecraft、英國環境署（Environment Agency）以及民間教育團隊BlockBuilders三方合作開發，包含有「洪水管理」、「洪水預防」以及「地方環境」三種遊戲模式，背景皆設定在英格蘭普雷斯頓（Preston）內。

在《Rivercraft》中，玩家可自行建造自己設計的防洪堤、蓄洪區和防洪門，以了解每種方法的優缺點及其在當地社區中的適用性，並學會如何應對洪水泛濫的情況，從而將人命和財產的損害減至最低。同時玩家亦可以使用遊戲中的鏡頭進行生態調查，發現並記錄野生動物物種，如水䶄和水獺等。

Minecraft學習項目總監Justin Edwards表示，這個項目除了幫助孩子們增加防洪知識，也教導他們項目管理、團隊合作、工程概念以及如何與世界各地其他人溝通，並且加深他們對普雷斯頓當地防洪系統運作方式的了解。

【遊戲熱話】日本最新遊戲銷售榜揭曉　任天堂5年前舊作登上第二位

責任編輯：黃顯晴

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