【全城抗疫】蘇寧聯同香港合誠支援救世軍 捐贈5萬套YHLO快速檢測套裝助基層

香港蘇寧聯同香港合誠集團，向救世軍捐出5萬套亞輝龍YHLO GLINE-2019-nCoV Ag快速抗原檢測試套裝。救世軍及香港社區組織協會致力為學生、長者、低收入人士、有需要家庭等服務使用者提供即時及適切的支援。蘇寧期望是次捐贈能為社區內獨居老人、低收入勞工、失業人士、貧困婦女及兒童等伸出援手，利用快速抗原檢測包定期進行自我檢測確保個人健康。

【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

香港合誠集團作為香港蘇寧合作伙伴，同時亦為亞輝龍YHLO快速抗原檢測試套裝代理經銷商，較早前亦已向安老院舍及不同牟利機構，捐贈3萬套YHLO GLINE-2019-nCoV Ag快速抗原檢測試套裝。至於蘇寧較早前亦向香港社區組織協會，捐贈300套華大基因BGI GLINE-2019-nCoV Ag快速抗原檢測試套裝。

華大基因BGI及亞輝龍YHLO GLINE-2019-nCoV Ag快速抗原檢測試劑均符合政府標準，為衛生署表列之快速抗原測試包之一，能直接檢測鼻拭子樣本中的SARS-CoV-2抗原，最快15分鐘就可以取得測試結果，測試靈敏度高達96%，更榮獲歐盟CE認證，方便居家自我檢測。

華大基因BGI及亞輝龍YHLO GLINE-2019-nCoV Ag快速抗原檢測試劑套裝，現時於蘇寧門店及網店有售，於蘇寧網店購買更可享免費送貨服務。

【延伸閱讀】花旗推薦8隻重啟經濟受惠股【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文