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【麥當勞】美麥當勞復推辣味麥樂雞　期間限定成吸客策略

商業 19:21 2022/04/07

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麥當勞的「期間限定」銷售策略成功吸引顧客關注及製造話題，領先同業表現。（麥當勞圖片）

麥當勞最近有意在全美指定地區復推限量供應的辣味麥樂雞，分析指該企的「期間限定」銷售策略成功吸引顧客關注及製造話題，領先同業表現。

【消費券】消費券金額高　波鞋店冀刺激消費

麥當勞對其核心產品的規劃仔細，而且小心保護，自1983年推出「麥樂雞」炸雞塊以來，一直受到食客喜愛，除了曾經推出不同限定供應的醬料味道以外，基本口味沒有改變。但於2020年首次限定推出辣味麥樂雞後，就受到美國消費者追捧。雞塊改為滲有辣椒調味的外層，與普通版本口感大不同。

事實上麥當勞多年以來推出過不少「期間限定」產品皆十分成功，在2020年疫情下，美國麥當勞業績受到辣味麥樂雞所帶動，到2021年第4季銷售表現因為單價上升、強勁數碼銷售、受歡迎產品如脆香雞堡、限量供應的燒烤醬豬肋排堡等增加7.5%。

「期間限定」搶注意力

麥當勞針對不同地區推出的限定供應口味往往會受追捧，甚至成為話題，例如2017年推出的麥樂雞「四川辣醬」就在美國爆紅，甚至出現天價拍賣等。相對於同業如Taco Bell、KFC、Pizza Hut等「恆常而大膽」的口味創新，成效似乎更大。

限量供應更能把握消費者注意力，以每隔一段時間出現的新鮮感取勝。不過，亦有少數產品會在特定地區成為標準供應餐單項目，如豬肋排堡就可以全年在德國麥當勞買到。

【消費券2022】消費券派發首日生意即明顯增多　商戶：食肆生意轉移至零售上

責任編輯：王浩賢

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