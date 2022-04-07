【火速成交】租住樓觀望樓市　樓價合心水即搶貨　粉嶺中心放盤不到1小時即獲承接

近期疫情起伏不定，樓市走勢也連月反覆不定，有精明買家邊租樓邊觀望市況，待樓價適宜便「吼」準心水單位入市。美聯物業陳梓彬表示，粉嶺中心有兩房戶放盤不足1小時，即獲用家承接。

陳梓彬表示，剛成交單位是粉嶺中心F座中層5室，實用面積368平方呎，兩房間隔，開價510萬元，放盤不足1小時，便獲買家垂青，買家輕微減價2萬元促成交易，成交價508萬元，實用呎價13,804元。據悉，買家租樓多年，素來有留意樓市走勢，認爲現時是入市時機，所以以首置上車。

據了解，原業主在2013年1月以約299.8萬元購入上址單位，持貨約9年，帳面賺208.2萬元，物業升值69%。

【有相睇】啟德花園業主趕移民 放盤3個月急減80萬 三房戶綠表價688萬易手【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映︰【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機