  • 23°C
香港時間 : 2022407日 (四) 20:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【火速成交】租住樓觀望樓市　樓價合心水即搶貨　粉嶺中心放盤不到1小時即獲承接

股樓投資 19:10 2022/04/07

分享：

近期疫情起伏不定，樓市走勢也連月反覆不定，有精明買家邊租樓邊觀望市況，待樓價適宜便「吼」準心水單位入市。美聯物業陳梓彬表示，粉嶺中心有兩房戶放盤不足1小時，即獲用家承接。

陳梓彬表示，剛成交單位是粉嶺中心F座中層5室，實用面積368平方呎，兩房間隔，開價510萬元，放盤不足1小時，便獲買家垂青，買家輕微減價2萬元促成交易，成交價508萬元，實用呎價13,804元。據悉，買家租樓多年，素來有留意樓市走勢，認爲現時是入市時機，所以以首置上車。

據了解，原業主在2013年1月以約299.8萬元購入上址單位，持貨約9年，帳面賺208.2萬元，物業升值69%。

【有相睇】啟德花園業主趕移民　放盤3個月急減80萬　三房戶綠表價688萬易手【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

同場加映︰【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

【有相睇】珀麗灣高層兩房　無敵大海景　呎價不用12000　外區客睇完即心動
2022/04/06
【有相睇】珀麗灣高層兩房　無敵大海景　呎價不用12000　外區客睇完即心動
單位曾發生轟動命案　太古城凶宅劈價320萬沽　用家百無禁忌接貨
2022/04/06
單位曾發生轟動命案　太古城凶宅劈價320萬沽　用家百無禁忌接貨
【有相睇】慈母680萬買荃灣私樓　待兒子日後結婚之用
今日
【有相睇】慈母680萬買荃灣私樓　待兒子日後結婚之用
【二手樓價】「波叔Plan」續推動換樓鏈　買家1148萬入市玖瓏山　上手帳蝕逾120萬離場
2022/04/06
【二手樓價】「波叔Plan」續推動換樓鏈　買家1148萬入市玖瓏山　上手帳蝕逾120萬離場
【二手樓價】鍾情港島新地樓　713萬買筲箕灣譽都一房單位　創屋苑同類單位新高價
2022/04/06
【二手樓價】鍾情港島新地樓　713萬買筲箕灣譽都一房單位　創屋苑同類單位新高價

你可能感興趣

【有相睇】珀麗灣高層兩房　無敵大海景　呎價不用12000　外區客睇完即心動
16:40 2022/04/06
【有相睇】珀麗灣高層兩房　無敵大海景　呎價不用12000　外區客睇完即心動
單位曾發生轟動命案　太古城凶宅劈價320萬沽　用家百無禁忌接貨
16:07 2022/04/06
單位曾發生轟動命案　太古城凶宅劈價320萬沽　用家百無禁忌接貨
【有相睇】慈母680萬買荃灣私樓　待兒子日後結婚之用
今日 16:10
【有相睇】慈母680萬買荃灣私樓　待兒子日後結婚之用
私人屋苑 二手市場 粉嶺中心 美聯物業 粉嶺

上一篇文章

【消費資訊】太古廣場推出全新禮品卡 購買禮品卡即送Shake Shack現金券 更可額外獲得2,000above 積分

下一篇文章

【Apple】調查指青少年欲購蘋果手機比例高達87% 無限接近歷史新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】各大銀行港元定存鬥加息　富邦1年存款利率高達1.8厘
【港元定存】各大銀行港元定存鬥加息　富邦1年存款利率高達1.8厘
【高息股】吸納「6行3電」 打造高息出糧組合
【高息股】吸納「6行3電」 打造高息出糧組合
【日圓新低】日央行行長稱日圓貶值速度「有點快」
【日圓新低】日央行行長稱日圓貶值速度「有點快」
【消費券2022】首輪消費券將於明天發放 一文釐清常見問題
【消費券2022】首輪消費券將於明天發放 一文釐清常見問題
【消費券2022】消費券網購有優惠？　4大電子支付平台優惠一覽
【消費券2022】消費券網購有優惠？　4大電子支付平台優惠一覽
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款