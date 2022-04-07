【新股IPO】中國去年醫藥生科行業併購規模創新高　免疫細胞治療、mRNA疫苗仍受資本追捧

▲ 中國2021年醫藥生科行業併購規模創歷史新高 免疫細胞治療、mRNA疫苗仍受資本追捧

羅兵咸永道發表報告，2021年中國醫藥和生命科學行業的併購交易數量達1253宗，交易金額達445億美元，均創歷史新高，但平均交易金額有所想講，預計創新政策將不斷推動醫藥企業持續創新轉型，投資市場未來或亦將做出理性調整。

羅兵咸永道預計，以創新為價值導向的生物醫藥及生物技術領域，仍然是醫藥行業的投資熱點，如免疫細胞治療產品、mRNA疫苗等。另外，體外診斷及心血管介入等耗材賽道仍受追捧，影像領域及具有消費性質的醫美產品交易金額增長顯著。

資本市場仍然支持腫瘤及免疫類疾病相關的研究及診斷

截至去年12月，中國合共有57家醫藥企業和33家醫療器械企業成功上市，主要集中在科創板和港股，上市數量和募資總額均創歷史新高。羅兵咸永道指，資本市場仍然支持腫瘤及免疫類疾病相關的研究及診斷，行業頭部企業仍然加速融資進程，並迅速交表擬登陸資本市場。

報告指，2021年醫藥行業海外併購全年公布53宗交易，交易金額為26億美元，醫療器械行業披露31宗交易，交易金額為17億美元，當中心血管醫療器械、醫美耗材及細胞基因技術相關實驗設備，成為去年中國企業海外併購的主要選擇，料國產器械國際化有望迎來快速發展。

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