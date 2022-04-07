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【香港經濟】渣打：若香港要重新對外開關　相信需要放棄「清零」政策

宏觀解讀 19:06 2022/04/07

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【香港經濟】渣打：若香港要重新對外開關　相信需要放棄「清零」政策

香港第五波疫情確診人數持續下降，政府自4月21日起分三階段放寬防疫措施政策。渣打認為，政府審慎地放寬防疫隔離限制，意味香港經濟只能緩慢復甦，預期下半年才能恢復經濟增長動力，而第五波疫情料令香港首季經濟墜入深淵，因此該行早前已調低香港今年經濟增長預測至1.2%。

開關前料要承受痛苦的「最後一波疫情」

渣打認為，政府分三階段放寬防疫措施，過程長達3個月，意味第二季經濟只能略為恢復，若香港要重新對外開關，相信香港需要放棄「清零」政策，而在開關前，估計香港還要承受痛苦的「最後一波疫情」，故此全年要達到政府預期經濟增長2%至3.5%屬過於樂觀。

大摩指「清零」政策在經濟及民生上難以持續【下一頁】

渣打稱，雖然本港失業率於2月升至6%，但只要防疫措施放寬，職位很快會重臨，而基於本土需求疲弱，加上住宅租金下降抵銷高食品及能源價格，故本港通脹仍受控。

港元拆息升勢續落後美元拆息

美國聯儲局3月開始加息，並預期今年會再加息多次，3個月美元拆息（LIBOR）首季升逾75點子，但3個月港元拆息（HIBOR）升不足40點子，基於本港流動性仍然充裕，預期港元拆息升勢落後的情況會持續。

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