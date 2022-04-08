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【烏克蘭戰爭】普京情婦疑避制裁 刪俄官媒個人資料

環球社會熱點 08:05 2022/04/08

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西方國家就俄羅斯入侵烏克蘭，祭出各種制裁，對象包括俄羅斯總統普京的兩名女兒。盛傳是普京情人的卡巴耶娃懷疑因憂慮被西方制裁，其名字及照片突然從所掌權的國家媒體集團（NMG）網站上消失，所有董事成員的資料同被刪除。

歐盟3000億買俄能源 對烏援助86億 【下一頁】

現年38歲的奧運韻律體操冠軍卡巴耶娃（Alina Kabaeva），一直盛傳是俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的情婦，雖然她沒有媒體或商業經驗，但自2014年以來，一直擔任國家媒體集團董事會主席，估計年薪接近800萬英鎊（約8,200萬港元）。

以往在國家媒體集團網站，會有卡巴耶娃身穿黑色套裝的簡介相片，但網站最近已刪除卡巴耶娃的名字及照片，連同其他董事資料亦被刪去。外界懷疑卡巴耶娃為避免遭西方制裁，抹去與國家媒體之間的關係。

    點擊圖片放大
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憂俄軍數日內發動襲擊 政府籲烏東民眾及早撤離 【下一頁】

身處監獄的俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（ Alexei Navalny），一直要求西方對克里姆林宮「宣傳機器」採取行動，更指國家媒體集團是普京資產，由其情婦卡巴耶娃掌控。納瓦爾尼指政治宣傳所製造的公眾輿論，間接要求普京干犯戰爭罪，呼籲西方採取更果斷措施，制裁有關人士。

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責任編輯：郭麗明

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