【消費券2022】消費券派發首日生意即明顯增多　商戶：食肆生意轉移至零售上

▲ 最新一輪消費券已於昨日（7日）發放，防疫措施下仍未有晚市堂食，有零售商料市民會因此把金額用於購物。（譚以諾攝）

最新一輪消費券已於昨日（7日）發放，防疫措施下仍未有晚市堂食，有零售商料市民會因此把金額用於購物。有商戶負責人反映，預計整體生意額可升3成以上。

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桌遊天地負責人黃先生反映，近日收到很多關於消費劵的查詢，亦有客人預先落單留貨，待收到消費劵後才付款的情況，預計整體生意額可上升3成以上。

他估計，人均消費可比去年有倍數增長，「而且防疫措施收緊下沒有晚市堂食，猜測市民的消費劵應多數用在零售購物方面」。

為了鼓勵市民消費，該店舖亦推出消費金額越高，回贈折扣越高，以及網店消費滿指定金額全單免運費等優惠。亦會為客人預先留貨，待消費劵到帳後才完成交易。

今輪消費主要側重在網上銷售

售賣玩具模型車的「微影」董事吳凱俊同樣預料，市民把飲食消費轉移至零售上，消費券令該企即日的生意額升約2至3成，人均消費約500至600元。

他表示，今輪消費主要側重在網上銷售，門市生意則依靠星期六、日的人流。而且他認為，市民於每輪消費券的反應均相當不錯，估計這次花費在零售上只會「有多無少」。

為了配合消費券，吳提到，該企特地在社交平台上推出新一輪的「帶貨直播馬拉松」。他解釋，之前推行的幾場直播反應甚佳，料今次消費券金額增多下，市民會更踴躍消費。

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記者：李智美