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【易賞錢積分】3香港正式接入易賞錢平台　積分可交電話費　My3 App綁定易賞錢帳戶可賺500分

股市 18:49 2022/04/07

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【易賞錢積分】3香港正式接入易賞錢平台　積分可交電話費　My3 App綁定易賞錢帳戶可賺500分

和記電訊 （00215） 旗下3香港宣佈夥拍積分獎賞計劃易賞錢，推出「易賞錢@3」客戶獎賞計劃，易賞錢會員從不同商戶賺取的積分，於3 香港可以即時兌換當現金折扣使用，如用作繳交月費或換購智能手機、配件及智慧生活產品、數碼生活服務及數據組合等。

3香港同時推出「2,000萬易賞錢積分齊齊分」活動，即日起至5月18日前，3香港月費客戶（包括個人及企業員工計劃）只需在My3 App內綁定易賞錢帳戶，即可獲得500易賞錢積分，名額1萬個，先到先得，送完即止。

和記電訊個人市場副總裁邱子恩稱，消費賺分已成為大眾的購物習慣，客戶於3 香港消費可賺取易賞錢積分，亦可憑積分於 3 香港消費，令和記電訊與客戶的關係更加密切，是次合作可以為雙方的品牌發揮協同效應。

易賞錢顧客體驗總監及屈臣氏集團首席顧客見解及分析總監吳孟婷稱，3 香港正式登陸易賞錢，標誌著易賞錢擴展會員計劃的重要里程碑，透過「易賞錢@3」客戶獎賞計劃，會員可於3 香港消費賺分兼用分，進一步加強獨家的線下及線上（O+O）購物體驗。

【ET財智Talk】香港實質按息低　美國加息對港樓影響不大？（立即收看）

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【消費優惠】SoSIM銷售點拓至屈臣氏　易賞錢會員買33元SoSIM送10倍積分及40元現金券　3香港：難評估電話卡實名制對銷售影響

港股 和記電訊香港（00215）

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【香港經濟】渣打：若香港要重新對外開關　相信需要放棄「清零」政策
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