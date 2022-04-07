【消費資訊】太古廣場推出全新禮品卡 購買禮品卡即送Shake Shack現金券 更可額外獲得2,000above 積分

太古廣場宣佈推出全新太古廣場禮品卡，以打造最頂級的奢華體驗，全新禮品卡使用靈活性極高，除了可以用來採購家居用品及日常必需品之外，更可以用於餐飲消費，能適用於太古廣場內超過120間商戶。

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全新太古廣場禮品卡提供不同面值選項，由500至7500元不等，為慶祝太古廣場禮品卡正式推出，於2022年4月14日至5月4日期間，客戶只需購買指定價格類別的禮品卡，就可以享有精彩禮遇。購買禮品卡總面值達500至4,999元即可獲贈50元Shake Shack現金券以及2,000 above額外積分，而購買總面值5,000至25,000元的禮品卡更會加碼獲贈100元Shake Shack現金券。

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禮品卡詳情

銷售地點︰太古廣場L2層禮賓櫃台（近Burberry）

時間︰每天上午10時至下午10時

付款方式︰各款主要信用卡和電子支付方式皆適用 – Visa、Mastercard、銀聯、JCB、Diners Club、支付寶香港和微信支付香港

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記者：鄭日棱