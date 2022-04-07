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【證監監管】證監會公開批評旭通控股前非執董高雲紅及馮雪蓮違收購守則　構成阻撓行動

Hot Talk 18:46 2022/04/07

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證監會公開批評旭通控股前非執董高雲紅及馮雪蓮違收購守則，構成阻撓行動。

證監會對旭通控股 （01826） 前非執行董事高雲紅及馮雪蓮作出公開批評，指他們違反《收購守則》下有關禁止阻撓行動的規則。

證監會指，對旭通控股的要約期於2021年5月13日開始，但由2021年5月27日至6月1日期間，旭通的全資附屬公司出售了它持有的若干上市證券。鑑於出售事項在要約期內進行，且在彙總計算後屬《上市規則》下的須予披露交易，因而構成阻撓行動，須受《收購守則》的規定所約束。

證監會續指，出售事項既沒有取得旭通股東的批准，有關人士亦沒有就須取得股東批准的規定，向執行人員尋求豁免，明顯地違反了《收購守則》的規定。旭通的兩名董事高雲紅及馮雪蓮曾相當程度地參與出售事項，他們承認違反了《收購守則》，並同意接受對他們採取的紀律行動。他們又承認，違規是由於對《收購守則》的規定存在疏忽和誤解所致。

【石Sir一周前瞻及異動股】第一拖拉機、首鋼資源、深圳國際、江蘇寧滬高速、深圳高速及安徽皖通

 

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