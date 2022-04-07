  • 24°C
香港時間 : 2022407日 (四) 19:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日本米減價】港人福音？日本米擬降價出口吸中產客

商業 18:42 2022/04/07

分享：

為了擴大客源，日本米農民及出口商正希望藉增加產量，降低出口價格。（資料圖片）

在香港超市購買日本米，價格普遍較泰國等地的米昂貴。不過，日本農民希望把日本米的出口對象，由富裕階層擴大到中產階層，換言之港人將可以更便宜的價格，購買日本米。

【消費券2022】消費券今日到手　電器行生意暢旺　大量訂單用盡5000元

據日經中文網報道，去年日本米的出口量創新高，按年上升15%至超過2.3萬噸。以亞洲為中心，迴轉壽司店和日本料理店使用的商用白米銷量亦增加。其中，出口至香港的日本米更持續上升，去年貨量超過8,000噸。

增加產量、降低價格

同時，日本米出口單價卻呈現下降趨勢，2021年的出口價格按年減少3%，降至2007年的一半以下。不過現階段，日本米仍屬於高價產品，為了擴大客源，日本米農民及出口商正希望藉增加產量，降低出口價格。

日本宮城縣的JA宮城登米（宮城登米農協）去年的白米出口量約為3000噸，其中約900噸是高產量白米「月光（Tukiakari）」。與一般食用白米相比，「月光」每10公畝的產量多出1成左右，價格可降低至更容易與外國白米競爭。

開發煮飯設備保質素

另一方面，在香港銷售新潟縣白米的「久保田」亦發現，有香港咖哩飯連鎖店反映「每次煮出來的米飯味道都不一樣」，但原因是餐廳員工總是以肉眼估計的分量。因此，久保田與日本國內的廠商共同開發全自動淘米煮飯設備，與其日本白米一同銷售，希望提升日本米的質素；而該咖哩飯連鎖店後來亦引進該設備。

【疫市營商】疫情催谷日本動漫熱　紀伊國屋書店海外分店　5年內擬增至100間

【日本經濟】濫捕致魚價暴漲　日本壽司店老闆嘆採購價3年漲5倍

責任編輯：葉泳珊

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【消費券2022】消費券今日到手　電器行生意暢旺　大量訂單用盡5000元
今日
【消費券2022】消費券今日到手　電器行生意暢旺　大量訂單用盡5000元
【數碼騙案】網購危機！　全球網購船運詐騙去年激增7.8倍　2年間升1500%
今日
【數碼騙案】網購危機！　全球網購船運詐騙去年激增7.8倍　2年間升1500%
【電子消費券】素食商疫市開店　冀憑消費券商機谷銷售
2022/04/06
【電子消費券】素食商疫市開店　冀憑消費券商機谷銷售
【消費券優惠】時裝租借平台Style Theory生意增長破紀錄　夥KKday推「Dresscation」優惠
2022/04/06
【消費券優惠】時裝租借平台Style Theory生意增長破紀錄　夥KKday推「Dresscation」優惠

你可能感興趣

【消費券2022】消費券今日到手　電器行生意暢旺　大量訂單用盡5000元
今日 17:12
【消費券2022】消費券今日到手　電器行生意暢旺　大量訂單用盡5000元
【數碼騙案】網購危機！　全球網購船運詐騙去年激增7.8倍　2年間升1500%
今日 15:05
【數碼騙案】網購危機！　全球網購船運詐騙去年激增7.8倍　2年間升1500%
【電子消費券】素食商疫市開店　冀憑消費券商機谷銷售
16:00 2022/04/06
【電子消費券】素食商疫市開店　冀憑消費券商機谷銷售
糧食供求 飲食資訊 食品 超市 香港 餐廳 日式料理 日本

下一篇文章

【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【電子消費券】首輪消費券已到手　一文看清商場著數優惠（不斷更新）
【電子消費券】首輪消費券已到手　一文看清商場著數優惠（不斷更新）
【消費券優惠】時裝租借平台Style Theory生意增長破紀錄　夥KKday推「Dresscation」優惠
【消費券優惠】時裝租借平台Style Theory生意增長破紀錄　夥KKday推「Dresscation」優惠
【貨車司機】美國每年辭職貨車司機高達30萬人　大量招聘廣告所標年薪是虛假？
【貨車司機】美國每年辭職貨車司機高達30萬人　大量招聘廣告所標年薪是虛假？
【5000元消費券】只需五個步驟　支付寶香港用戶即可在天貓香港消費
【5000元消費券】只需五個步驟　支付寶香港用戶即可在天貓香港消費
【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【供應鏈危機】拜登宣佈實施「貨運行動計劃」　解決美國供應鏈危機及貨車司機短缺
【供應鏈危機】拜登宣佈實施「貨運行動計劃」　解決美國供應鏈危機及貨車司機短缺
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款