【日本米減價】港人福音？日本米擬降價出口吸中產客

▲ 為了擴大客源，日本米農民及出口商正希望藉增加產量，降低出口價格。（資料圖片）

在香港超市購買日本米，價格普遍較泰國等地的米昂貴。不過，日本農民希望把日本米的出口對象，由富裕階層擴大到中產階層，換言之港人將可以更便宜的價格，購買日本米。

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據日經中文網報道，去年日本米的出口量創新高，按年上升15%至超過2.3萬噸。以亞洲為中心，迴轉壽司店和日本料理店使用的商用白米銷量亦增加。其中，出口至香港的日本米更持續上升，去年貨量超過8,000噸。

增加產量、降低價格

同時，日本米出口單價卻呈現下降趨勢，2021年的出口價格按年減少3%，降至2007年的一半以下。不過現階段，日本米仍屬於高價產品，為了擴大客源，日本米農民及出口商正希望藉增加產量，降低出口價格。

日本宮城縣的JA宮城登米（宮城登米農協）去年的白米出口量約為3000噸，其中約900噸是高產量白米「月光（Tukiakari）」。與一般食用白米相比，「月光」每10公畝的產量多出1成左右，價格可降低至更容易與外國白米競爭。

開發煮飯設備保質素

另一方面，在香港銷售新潟縣白米的「久保田」亦發現，有香港咖哩飯連鎖店反映「每次煮出來的米飯味道都不一樣」，但原因是餐廳員工總是以肉眼估計的分量。因此，久保田與日本國內的廠商共同開發全自動淘米煮飯設備，與其日本白米一同銷售，希望提升日本米的質素；而該咖哩飯連鎖店後來亦引進該設備。

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責任編輯：葉泳珊