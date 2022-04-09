【私隱安全】AirTag再惹爭議　美國多名女子報警求助稱被跟蹤

▲ 據美國警方記錄顯示，現在美國各地都有不法分子，涉以AirTag跟踪女性的情況發生，當中包括：跟踪、騷擾甚至虐待事件。（法新社圖片）

蘋果（Apple）去年推出AirTag裝置後，一直存在爭議，外界批評AirTag或會被當作跟蹤工具，雖然蘋果其後為此引入反追蹤機制，但機制似乎並非一直奏效。據美國警方記錄顯示，現在美國各地都有不法分子，涉以AirTag跟踪女性的情況發生，當中包括：跟踪、騷擾甚至虐待事件。

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據外媒Motherboard報道，該企從全美國8個警局中，獲得最近8個月有關AirTag的案件，發現有150宗涉及AirTag的案件記錄，並發現絕大多數案件是由女性提交的。當中有50宗案件是來自女性受害人求助，普遍指她們收到手機通知，顯示正被不屬於自己的AirTag跟踪，部分人懷疑是自己的丈夫、前男友或前上司在她們車上偷放AirTag，以達到騷擾或傷害的目的。

除精神壓力 更憂慮會遭身體暴力傷害

雖然直到目前為止，涉及AirTag的案件主要為汽車盜竊，鮮有家庭暴力的事情發生。但據美國警方記錄顯示，已經有不少施虐者將其作為控製女性的工具，更有多名因此報警的女性表示，除了精神上的壓力外，更害怕因此遭受身體上的暴力傷害。

另外，亦有人質疑AirTag雖然帶有通知功能，在iPhone手機用戶附近出現AirTag時，就會收到提醒。惟對於非蘋果用戶而言，則需要另外安裝應用程式檢查，難以發現AirTag的存在。

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責任編輯：黃顯晴

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