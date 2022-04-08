【李家超參選特首】地產巨頭李澤鉅、郭炳聯、鄭志剛及李家誠齊撐李家超　信和黃志祥：有鐵肩膀（第五版）

▲ 【李家超參選特首】地產商紛表態 新地郭炳聯：李家超立場堅定勇於擔當 有能力為香港未來謀福祉

政務司司長李家超周三向特首林鄭月娥請辭，並計劃參選下屆行政長官選舉，地產界「大孖沙」相繼表態。繼長江集團主席李澤鉅發表對新一任特首期望後，李澤鉅、新鴻基地產 （00016） 主席兼董事總經理郭炳聯、新世界發展 （00017） 行政總裁鄭志剛、恒基兆業 （00012） 主席李家誠周四（7日），各自發表聲明支持李家超出任特首。

信和置業 （00083） 主席黃志祥周五亦發表言論，同樣支持李家超，並期望各界支持，讓他高票當選，破解經濟民生的深層次矛盾。

長實李澤鉅事隔一日發文撐李家超 將提名他

長江集團主席李澤鉅周三表達對新特首期望後，事隔一日發文撐李家超。李澤鉅表示，「我昨天曾表示，新一任特首要以香港的安定繁榮為目標，有安定的社會才能有繁榮的發展。在此前提下，李家超是出任下屆特首的合適人選。我將會提名李家超參選。」

新地郭炳聯：深信李家超有能力為香港未來謀福祉

郭炳聯表示，李家超投身公僕40餘年，行政經驗豐富，近年更出掌要職，處理社會事件，落實《港區國安法》和完善選舉制度安排，立場堅定，勇於擔當，實現香港「由亂及治」的重大歷史轉折。郭炳聯指，深信李家超有能力為香港未來謀福祉，進一步帶領香港融入國家發展大局，踏入「由治及興」的新征程，推進「一國兩制」實踐行穩致遠。

新世界鄭志剛：李家超協助順利落實香港國安法和完善選舉制度

鄭志剛表示，香港過去幾年經歷了社會事件及疫情的雙重打擊，新一任行政長官需要帶領特區政府及香港社會，全面準確落實「一國兩制」，振興經濟、改善民生，並融入國家發展大局，「李家超在關鍵時刻，不畏艱難，果斷硬朗，協助順利落實香港國安法和完善選舉制度，讓香港社會由亂入治，開創新的穩定局面。」

鄭志剛稱，特區政府換屆在即，新一任行政長官需要敢於擔當，善於作為，具備迎難而上的魄力，並能廣結社會各界齊心為香港謀福祉，相信李家超先生具備以上條件，未來能帶領香港破解社會深層次矛盾，維持香港的繁榮穩定，推動「一國兩制」行穩致遠，是新一任特首的合適人選。

恒地李家誠：李家超經驗豐富、愛國愛港

恒基地產 （00012） 主席李家誠表示，深信以李先生逾40年的公共服務經驗，有能力帶領特區政府與社會各界，振興經濟，改善民生，帶領香港發展走上新的台階。李家誠指，疫情為香港社會帶來前所未有的挑戰，香港需要一個有能力、有遠見的新特首，團結社會各界，鞏固香港國際金融中心的地位，帶領香港實現長治久安，繁榮穩定。

他續稱，李家超是一名經驗豐富，勇於擔當，愛國愛港的參選人，相信他是領導香港特區政府的適當人選，有能力帶領香港走向未來，實現「一國兩制」行穩致遠，為國家與中華民族作出貢獻。

信置黃志祥：李家超「鐵肩膀」 籲讓他高票當選

身兼全國政協經濟委員會副主任的黃志祥就指，社會穩定和經濟安全是保持香港國際金融中心和貿易中心地位的必要條件。李家超在止暴制亂、實施《香港國安法》中經受重大考驗，有一副扛得起外來壓力「鐵肩膀」，有維護國家安全和社會安定的堅定意志和能力，是商界期待的理想特首人選﹐希望各界支持李家超參選並高票當選。

他形容，「2019年黑色暴亂」癱瘓社會，衝擊商舖，破壞金融機構，直接損害商界的投資信心，教訓非常深刻。面對複雜多變的國際局勢和外來干預，香港需要一位有心有力頂住外來壓力、維護社會穩定的特首。

黃志祥稱，李家超不單有豐富的警隊和政府管理經驗，而且對香港對國家有高度的承擔，有決心、有能力貫徹落實香港國安法，維護香港的繁榮穩定，為經濟發展提供有力保障。

（第五版加入黃志祥；第四版加入李家誠；第三版加入鄭志剛；第二版加入李澤鉅言論）

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