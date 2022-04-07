【李家超參選特首】地產商紛表態　李澤鉅、郭炳聯、鄭志剛及李家誠齊撐李家超　「有能力帶領香港走向未來」（第四版）

▲ 【李家超參選特首】地產商紛表態 新地郭炳聯：李家超立場堅定勇於擔當 有能力為香港未來謀福祉

政務司司長李家超周三向特首林鄭月娥請辭，並計劃參選下屆行政長官選舉，地產界「大孖沙」相繼表態。繼長江集團主席李澤鉅發表對新一任特首期望後，新鴻基地產 （00016） 主席兼董事總經理郭炳聯、新世界發展 （00017） 行政總裁鄭志剛亦發表言論。

長實李澤鉅事隔一日發文撐李家超

長江集團主席李澤鉅表達對新特首期望後，事隔一日發文撐李家超。李澤鉅表示，「我昨天曾表示，新一任特首要以香港的安定繁榮為目標，有安定的社會才能有繁榮的發展。在此前提下，李家超是出任下屆特首的合適人選。我將會提名李家超參選。」

新地郭炳聯：深信李家超有能力為香港未來謀福祉

郭炳聯表示，李家超投身公僕40餘年，行政經驗豐富，近年更出掌要職，處理社會事件，落實《港區國安法》和完善選舉制度安排，立場堅定，勇於擔當，實現香港「由亂及治」的重大歷史轉折。郭炳聯指，深信李家超有能力為香港未來謀福祉，進一步帶領香港融入國家發展大局，踏入「由治及興」的新征程，推進「一國兩制」實踐行穩致遠。

新世界鄭志剛：李家超協助順利落實香港國安法和完善選舉制度

鄭志剛表示，香港過去幾年經歷了社會事件及疫情的雙重打擊，新一任行政長官需要帶領特區政府及香港社會，全面準確落實「一國兩制」，振興經濟、改善民生，並融入國家發展大局，「李家超在關鍵時刻，不畏艱難，果斷硬朗，協助順利落實香港國安法和完善選舉制度，讓香港社會由亂入治，開創新的穩定局面。」

鄭志剛稱，特區政府換屆在即，新一任行政長官需要敢於擔當，善於作為，具備迎難而上的魄力，並能廣結社會各界齊心為香港謀福祉，相信李家超先生具備以上條件，未來能帶領香港破解社會深層次矛盾，維持香港的繁榮穩定，推動「一國兩制」行穩致遠，是新一任特首的合適人選。

恒地李家誠：李家超經驗豐富、愛國愛港

恒基地產 （00012） 主席李家誠表示，深信以李先生逾40年的公共服務經驗，有能力帶領特區政府與社會各界，振興經濟，改善民生，帶領香港發展走上新的台階。李家誠指，疫情為香港社會帶來前所未有的挑戰，香港需要一個有能力、有遠見的新特首，團結社會各界，鞏固香港國際金融中心的地位，帶領香港實現長治久安，繁榮穩定。

他續稱，李家超是一名經驗豐富，勇於擔當，愛國愛港的參選人，相信他是領導香港特區政府的適當人選，有能力帶領香港走向未來，實現「一國兩制」行穩致遠，為國家與中華民族作出貢獻。

（第四版加入李家誠；第三版加入鄭志剛；第二版加入李澤鉅言論）

相關文章：【李家超參選特首】李澤鉅：新特首要令香港安定繁榮、港人住好些 李嘉誠上屆「女媧論」成熱話

相關文章：【新地郭老太】郭老太鄺肖卿新地中期業績後連續兩交易日增持 累斥1.4億再買155萬股

【ET財智Talk】香港實質按息低 美國加息對港樓影響不大？（立即收看）