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【蘋果博物館】波蘭蘋果主題博物館4月中開幕　展示1,600件經典產品

18:00 2022/04/09

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作為科技巨頭之一的蘋果（Apple），所推出的產品向來吸引不少果迷追捧。在一眾果迷追求新款式時，有人卻選擇收集舊產品，並在波蘭設立以蘋果為主題的非官方博物館，讓參觀者在蘋果歷史中，一探科技的創建和發展。

【蘋果政策】蘋果推新續訂機制允許開發商暗調價格　Disney+搶先使用？

【iPhone維修】修復iPhone X Face ID解鎖功能　將無需更換整部手機

波蘭蘋果博物館早已坐落波蘭皮亞塞奇諾，隨著展品的數量增加，需興建新的博物館作擴充。博物館佔地超過3,400平方尺，將展出1,600多件蘋果歷史產品，包括：電腦、電話、配件、外部裝置和軟件等，還有多媒體和宣傳表格展示蘋果46年的歷史。 

根據博物館的網站，所有展品並非同時間展出，而是會定期輪換。新博物館的第一個展覽將會展出Apple 1、Macintosh 128K、20週年紀念版 Macintosh和iMac G3。當中最為觸目的展品非蘋果第一代電腦Apple 1莫屬，該展品歷史可追溯至1976年，機身更印有蘋果聯合創辦人Steve Wozniak的簽名。

參觀者可獲獨特紀念品

據悉，該博物館的工作人員不僅要保護這些歷史悠久的展外，還要教育對舊技術和電腦充滿熱情的參觀者，而參觀者將會獲得具有意義的承諾是「獨特的 Apple 內容、海報和紀念品」。

新博物館將於4月中旬在波蘭華沙諾布林工廠揭幕，波蘭蘋果博物館的擁有者Jacek Lupina表示，博物館選址並非偶然，而是認為諾布林工廠作為歐洲最具活力的生活化中心，就像蘋果一樣「源於昨天，融合明天」。

責任編輯：殷凱怡

【蘋果動向】蘋果WWDC全球開發者大會6月舉行　聚焦系統更新

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