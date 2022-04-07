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【泰加亂局】泰加保險接獲聯交所額外復牌指引　須刊發所有尚未公佈業績

股市 18:20 2022/04/07

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【泰加亂局】泰加保險接獲聯交所額外復牌指引　須刊發所有尚未公佈業績

昔日的士保險龍頭泰加保險 （06161） 復牌之路仍然嚴峻，泰加保險發公告指，由於公司未能刊發2021年業績及將會延遲寄發年報，因此上周五（4月1日）接獲聯交所函件，通知將修改復牌指引，包括加入刊發所有尚未公佈之財務業績及處理任何審核修訂的要求。

泰加保險表示仍會繼續暫停買賣，又稱現正採取適當措施以解決導致其暫停買賣的待決事宜，並將尋求盡快恢復其股份買賣，將適時向其股東及潛在投資者通報最新進展。

現時聯交所針對泰加保險的最新復牌指引包括：

1）證明其已遵守上市規則第13.24條

2）證明其已遵守上市規則第3.10、3.10A、3.21、3.25及3.27A條

3）刊發所有尚未公佈之財務業績及處理任何審核修訂

4）向市場公佈所有重要資料，以供公司股東及投資者評估公司的狀況

泰加保險指出，周三已委任詹達堯、余祖德為獨立非執行董事及多個董事會委員會組成變動後，公司已遵守上述復牌指引的條件（2）。聯交所表示，倘泰加保險情況有變，其可能會修改復牌指引或給予進一步指引。

【ET財智Talk】香港實質按息低　美國加息對港樓影響不大？（立即收看）

相關文章：

【泰加亂局】泰加保險委任詹達堯、余祖德為獨立非執董　終再符合至少3位獨立非執董要求

【的士保險】泰加保險有獨立非執董離世　獨立非執董減至僅一人

【的士保險】泰加保險未能為3月到期的士續保　代表德勤適時公布4月或以後續保安排

港股 泰加保險（06161）

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