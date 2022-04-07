  • 24°C
香港時間 : 2022407日 (四) 18:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子消費券2022】富融銀行推出連串消費及開戶優惠　使用消費券也可享「消費筆筆賞」WeFun回贈

Hot Talk 18:19 2022/04/07

分享：

虛擬銀行富融銀行（Fusion Bank）宣布，為支持政府新一輪消費券，推出連串消費及開戶優惠，包括「消費筆筆賞」活動。客戶透過WeChat Pay HK使用消費券，可享WeFun回贈，而於大家樂、YOHO友和、奇華餅家、香港街市、民坊街市、本灣水產、Price.com及FRESH等指定商戶消費，更可享額外回贈。於推廣期內，富融銀行客戶可以1兌1形式兌換現金 （1WeFun = 1港元） 存入富融銀行賬戶，從未於WeChat Pay HK成功綁定富融銀行戶口的用戶，更可獲取額外200WeFun回贈，限量4萬份。

該行亦推出「富融x大家樂：大家有賞樂融融」開戶及消費賞。客戶即日起至4月30日，使用富融銀行邀請碼「CDC2022」成功開立戶口，並使用WeChat Pay HK消費，最高可獲450元。另外，使用富融銀行邀請碼「CDC2022」成功開立富融銀行帳戶，即可獲得150元大家樂電子優惠券（5張30元），於大家樂全綫門市午市／晚市套餐使用即享優惠。

邀請好友成功開戶　各自獲+3.91%加息券

此外，該行推「邀請有加息」活動，即日起至今年5月31日，透過個人專屬邀請碼邀請好友成功開戶，將各自獲得+3.91%加息券一張。每張加息券為年利率3.91%一個月定存利率，上限5萬元。每位特選客戶最多可獲得10張+3.91%加息券，邀請者與被邀請者每人最多可賺取1620元。

【石Sir一周前瞻及異動股】第一拖拉機、首鋼資源、深圳國際、江蘇寧滬高速、深圳高速及安徽皖通

相關文章：

【電子消費券】第一期5000元電子消費券今日起派發　使用期限至今年10月底

【電子消費券2022】信和集團6商場推S⁺ REWARDS「消費大激賞」 單一消費滿3800元可換音樂會門票2張

【電子消費券2022】豐澤精選21件人氣產品進行1折快閃　向易賞錢會員派發多款電子優惠券

 

開啟hket App，閱讀全文
虛擬銀行 定期存款 電子消費券 微信支付 大家樂 富融銀行

上一篇文章

【泰加亂局】泰加保險接獲聯交所額外復牌指引　須刊發所有尚未公佈業績

下一篇文章

【外滙儲備】3月底中國外儲3.188萬億美元　連跌3個月見1年低
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【李家超參選特首】李澤鉅：新特首要令香港安定繁榮、港人住好些　李嘉誠上屆「女媧論」成熱話
【李家超參選特首】李澤鉅：新特首要令香港安定繁榮、港人住好些　李嘉誠上屆「女媧論」成熱話
【港股ADR+夜期】夜期跌102點失22000關　阿里騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期跌102點失22000關　阿里騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌6點　納指期貨轉升0.4%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌6點　納指期貨轉升0.4%（不斷更新）
【港股北水+夜期】北水走資逾9億　騰訊淨流出5億元　夜期升31點（不斷更新）
【港股北水+夜期】北水走資逾9億　騰訊淨流出5億元　夜期升31點（不斷更新）
【保就業2022】林鄭宣布6方面修訂保就業2022　開支增80億至390億元、放寬受限行業申請
【保就業2022】林鄭宣布6方面修訂保就業2022　開支增80億至390億元、放寬受限行業申請
Amazon（AMZN.US）拆股炒作攻略 無貨如何部署入場？
Amazon（AMZN.US）拆股炒作攻略 無貨如何部署入場？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款