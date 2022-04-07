【電子消費券2022】富融銀行推出連串消費及開戶優惠　使用消費券也可享「消費筆筆賞」WeFun回贈

虛擬銀行富融銀行（Fusion Bank）宣布，為支持政府新一輪消費券，推出連串消費及開戶優惠，包括「消費筆筆賞」活動。客戶透過WeChat Pay HK使用消費券，可享WeFun回贈，而於大家樂、YOHO友和、奇華餅家、香港街市、民坊街市、本灣水產、Price.com及FRESH等指定商戶消費，更可享額外回贈。於推廣期內，富融銀行客戶可以1兌1形式兌換現金 （1WeFun = 1港元） 存入富融銀行賬戶，從未於WeChat Pay HK成功綁定富融銀行戶口的用戶，更可獲取額外200WeFun回贈，限量4萬份。

該行亦推出「富融x大家樂：大家有賞樂融融」開戶及消費賞。客戶即日起至4月30日，使用富融銀行邀請碼「CDC2022」成功開立戶口，並使用WeChat Pay HK消費，最高可獲450元。另外，使用富融銀行邀請碼「CDC2022」成功開立富融銀行帳戶，即可獲得150元大家樂電子優惠券（5張30元），於大家樂全綫門市午市／晚市套餐使用即享優惠。

邀請好友成功開戶 各自獲+3.91%加息券

此外，該行推「邀請有加息」活動，即日起至今年5月31日，透過個人專屬邀請碼邀請好友成功開戶，將各自獲得+3.91%加息券一張。每張加息券為年利率3.91%一個月定存利率，上限5萬元。每位特選客戶最多可獲得10張+3.91%加息券，邀請者與被邀請者每人最多可賺取1620元。

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