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【二手樓價】疫情回穩　二手破頂再現　御皇庭三房770萬成交　創同類單位新高

股樓投資 17:52 2022/04/07

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疫情回穩，樓市成交加快，各區屋苑甚至有破頂個案出現。中原地產區國健表示，上水御皇庭剛錄本月首宗成交，屋苑最新錄得3座高層F室，單位實用面積554平方呎，3房間隔，開價約780萬元，議價後以770萬元獲承接，實用面積平均呎價13899元，屬同類單位新高價。

代理指，新買家為用家，見單位價錢合理，購入單位打算作自住之用。據了解，原業主於2007年以273.3萬元購入單位，持貨15年，賬面獲利496.7萬元，單位期內升值約1.8倍。

值得留意，自第五波疫情見穩定以來，部分屋苑陸續錄得破頂價成交，如將軍澳日出康城MALIBU及港島東筲箕灣譽都等屋苑皆見高價交投。延伸閱讀︰

【二手樓價】鍾情港島新地樓　713萬買筲箕灣譽都一房單位　創屋苑同類單位新高價【下一頁

【二手樓價】見做到「波叔Plan」又睇好將軍澳樓　1,180萬入市日出康城Malibu兩房　創同類單位雙新高【下一頁

 

【有相睇】啟德花園業主趕移民　放盤3個月急減80萬　三房戶綠表價688萬易手【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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