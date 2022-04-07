【二手樓價】疫情回穩　二手破頂再現　御皇庭三房770萬成交　創同類單位新高

疫情回穩，樓市成交加快，各區屋苑甚至有破頂個案出現。中原地產區國健表示，上水御皇庭剛錄本月首宗成交，屋苑最新錄得3座高層F室，單位實用面積554平方呎，3房間隔，開價約780萬元，議價後以770萬元獲承接，實用面積平均呎價13899元，屬同類單位新高價。

代理指，新買家為用家，見單位價錢合理，購入單位打算作自住之用。據了解，原業主於2007年以273.3萬元購入單位，持貨15年，賬面獲利496.7萬元，單位期內升值約1.8倍。

值得留意，自第五波疫情見穩定以來，部分屋苑陸續錄得破頂價成交，如將軍澳日出康城MALIBU及港島東筲箕灣譽都等屋苑皆見高價交投。延伸閱讀︰

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