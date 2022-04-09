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【網絡安全】黑客詐騙手法陳出不窮　資安專家提6招防範魚叉式攻擊

14:00 2022/04/09

分享：

Barracuda電郵保護工程及產品管理的高級副總裁Don MacLennan指出，小型企業通常擁有較少資源並欠缺網絡安全知識，令他們更容易遭受魚叉式網絡釣魚攻擊。

新冠疫情爆發後，數碼技術與各行業融合加深。不過在轉型期間，中小企的IT人員不足，資訊安全防護措施也相對較差，容易成為黑客網絡攻擊的主要目標。雲端保安方案供應商Barracuda最新報告揭露，網絡犯罪份子正以新方法，向企業作出「魚叉式網絡釣魚攻擊」。安全資訊專家就在科技配備及員工用戶教育兩範疇，提出六招防範攻擊的建議。

【網絡保安】人手不足引發監控漏洞　54%網絡安全專家想辭職

【網絡勒索】利用暗網洩漏個人敏感資料　勒索個案、金額創新高

Barracuda最新的《魚叉式網絡釣魚攻擊：主要威脅及趨勢第7冊》報告指出，電子郵件是黑客針對性攻擊入侵企業最普遍的管道。雖然多年來安全供應商一直專注於防範電子郵件攻擊，但由於黑客的詐騙手法陳出不窮，不斷鑽研新的魚叉式網絡釣魚攻擊方法，企業根本防不勝防。

該企在2021年1月至12月期間，分析了來自過千間企業的數百萬封電郵，發現五分之一的企業，於2021年內曾有帳戶被入侵。而小型企業（僱員人數少於100人）員工比大型企業員工，平均遭受攻擊多出350% 。

微軟最常被冒充　Microsoft 365帳戶易被入侵

Barracuda電郵保護工程及產品管理的高級副總裁Don MacLennan表示，小型企業通常擁有較少資源並欠缺網絡安全知識。網絡犯罪份子就正正利用這弱點，令他們更容易遭受魚叉式網絡釣魚攻擊。

其中常為中小企提供服務的微軟，更是最常被冒充的品牌。有57%的網絡釣魚攻擊，均使用微軟的名稱來進行詐騙。而Microsoft 365帳戶被入侵的情況尤其嚴重，網絡犯罪份子於2021年內入侵約50萬個Microsoft 365帳戶，並從1.2萬個被入侵帳戶發出300萬條信息。  

    點擊圖片放大

MacLennan解釋，微軟每月有逾2億活躍用戶，而且不少企業會讓員工透過Microsoft 365，進行溝通並存取公司數據。所以黑客普遍認為，Microsoft 365帳戶都非常有價值。

從科技配備、員工培訓入手　防攻擊

據悉，黑客的詐騙手法也相當簡單，只要冒充微軟發送虛假的安全警報或帳戶更新信息，要求受害者點擊釣魚連結，並在連結中輸入他們的帳戶名稱和密碼，就能輕鬆竊取登錄憑據以訪問公司網絡，並發起其他攻擊，如安裝勒索軟件等。

在科技配備方面，他呼籲企業應：

  • 充分利用人工智能，制定解決方案來檢測和防範魚叉式網絡釣魚攻擊，不僅依賴於查找惡意連結或附件的專用技術，而是透過機器學習，來分析組織內的正常通信模式，讓AI可更容易發現存在攻擊的異常情況；
  • 要求員工設定多重身份驗證；
  • 使用DMARC防範假冒和垃圾郵件，DMARC提供一種機制讓發送人和收信人可確認對方身分，從而降低釣魚信件及偽造信件的發生。

另外，企業應對員工提供更多培訓，包括：

  • 向員工解釋魚叉式網絡釣魚攻擊，了解它們的欺詐性質；
  • 也可透過使用電子郵件、語音郵件和SMS，來進行網絡釣魚模擬訓練，讓員工識別及報告相關網絡攻擊；
  • 要求員工使用正確的科技技術，來確保可防止機密、個人身份和其他敏感信息的電子郵件等數據丟失。

【網絡攻擊】北韓黑客利用Chrome漏洞　入侵金融科技及媒體機構

責任編輯：曾曉汶

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