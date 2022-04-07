▲ 【吉利175】吉利汽車3月銷量止跌回升1% 首季銷量仍跌2%、新能源車增近5倍

吉利汽車 （00175） 公布，連同合資品牌，3月批發銷量按年增1%至101,166輛，終止首兩個月按年跌勢，按月則升29%。總結今年首季，吉利汽車季內銷售326,024輛汽車，按年跌2%，但新能源車表現較理想，吉利汽車首季賣出47,986輛新能源車，按年增4.9倍。

以吉利汽車全月銷售目標165萬輛計，首季只完成目標20%。

3月極氪銷量按月下跌 新能源車增3.3倍

單計3月，主力品牌「吉利」銷量按年大致持平，輕微增至83,796輛，當中電動車分支「幾何」多賣3.3倍至8,097輛。

合資品牌方面，與富豪（Volvo）合資的「領克」3月銷量跌17%至13,567輛；換電電動車「睿藍」貢獻2,008輛，兩者都較2月回升。不過，與母企合資的高檔電動車品牌「極氪」3月賣出1,795輛，按月少38%。

新能源車方面，3月吉利按年多賣3.3倍新能源車至15,557輛，當中純電動車銷量按年增5倍11,900輛，插電式混動 （PHEVs）增30%至2,266輛，而油電混動（HEVs） 佔1,391輛。

吉利出口轉跌 近月少見

吉利汽車3月在中國內地銷量按年增4%至93,378輛，但出口量跌23%至7,788輛，扭轉近月「本土跌、出口升」的格局。

除了銷售汽車，吉利汽車表示，領克以創新訂閱模式，3月向歐洲市場的訂閱客戶交付855輛汽車，全季交付合共3,271輛汽車。

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