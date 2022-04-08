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【美團3690】美團早市跌2%　紅杉資本沈南鵬大手沽60億元、持股量降至3.98%

股市 09:37 2022/04/08

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【美團3690】紅杉資本沈南鵬大手沽60億元美團股份　持股量降至3.98%、股份解禁即出手

美團 （03690） 非執董、紅杉資本創始管理合夥人沈南鵬再沽美團股份。聯交所文件顯示，沈南鵬上周四（3月31日）及周三（4月6日）累沽3854.24萬股，套現60.31億元，沈南鵬的美團持股量由4.68%降至3.98%。

美團今早開市跌3.2%，報154.1元，現跌2%，報155.3元。

值得注意是，美團於3月25日發布全年業績，董事禁售期結束不足一星期，沈南鵬即部署此輪派貨。

近年紅杉資本多次分派手上美團持貨予合夥人，去年9月紅杉資本申報派貨後，同年11月沈南鵬申報減持美團。今年1月紅杉資本向合夥人派發3111萬股美團B類股份。

據聯交所文件，沈南鵬上周四以每股153.8元，沽出2557.84萬股美團，套現39.34億元；其後在周三以每股161.7422元，沽出1296.39萬股美團，套現20.97億元。

紅杉資本「一哥」Doug Leone退休 由歐美業務負責人Roelof Botha接棒，可見【下一頁】

【ET財智Talk】美國加息或提速　應否趁低息轉按？ 經絡曹德明分析樓市最新形勢（立即收看）

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港股 新經濟股 美團－W（03690）

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