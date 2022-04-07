  • 24°C
香港時間 : 2022407日 (四) 18:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美團3690】紅杉資本沈南鵬大手沽60億元美團股份　持股量降至3.98%、股份解禁即出手

股市 17:42 2022/04/07

分享：

【美團3690】紅杉資本沈南鵬大手沽60億元美團股份　持股量降至3.98%、股份解禁即出手

美團 （03690） 非執董、紅杉資本創始管理合夥人沈南鵬再沽美團股份。聯交所文件顯示，沈南鵬上周四（3月31日）及周三（4月6日）累沽3854.24萬股，套現60.31億元，沈南鵬的美團持股量由4.68%降至3.98%。

值得注意是，美團於3月25日發布全年業績，董事禁售期結束不足一星期，沈南鵬即部署此輪派貨。

近年紅杉資本多次分派手上美團持貨予合夥人，去年9月紅杉資本申報派貨後，同年11月沈南鵬申報減持美團。今年1月紅杉資本向合夥人派發3111萬股美團B類股份。

據聯交所文件，沈南鵬上周四以每股153.8元，沽出2557.84萬股美團，套現39.34億元；其後在周三以每股161.7422元，沽出1296.39萬股美團，套現20.97億元。

紅杉資本「一哥」Doug Leone退休 由歐美業務負責人Roelof Botha接棒，可見【下一頁】

【ET財智Talk】美國加息或提速　應否趁低息轉按？ 經絡曹德明分析樓市最新形勢（立即收看）

相關文章：

【美團3690】美團走低逾4%　此前紅杉資本向合夥人派發近70億元美團股份、持股降至不足5%

【美團3690】紅杉資本沈南鵬出售7.8億元美團股份　另沽拼多多、達達

【趁高出貨】美團股價回升　非執董沈南鵬旗下紅杉資本即派貨予合夥人　貨值逾126億元

港股 新經濟股 美團－W（03690）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【李家超參選特首】李澤鉅：新特首要令香港安定繁榮、港人住好些　李嘉誠上屆「女媧論」成熱話
【李家超參選特首】李澤鉅：新特首要令香港安定繁榮、港人住好些　李嘉誠上屆「女媧論」成熱話
【港股ADR+夜期】夜期跌102點失22000關　阿里騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期跌102點失22000關　阿里騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌6點　納指期貨轉升0.4%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌6點　納指期貨轉升0.4%（不斷更新）
【港股北水+夜期】北水走資逾9億　騰訊淨流出5億元　夜期升31點（不斷更新）
【港股北水+夜期】北水走資逾9億　騰訊淨流出5億元　夜期升31點（不斷更新）
【保就業2022】林鄭宣布6方面修訂保就業2022　開支增80億至390億元、放寬受限行業申請
【保就業2022】林鄭宣布6方面修訂保就業2022　開支增80億至390億元、放寬受限行業申請
Amazon（AMZN.US）拆股炒作攻略 無貨如何部署入場？
Amazon（AMZN.US）拆股炒作攻略 無貨如何部署入場？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款