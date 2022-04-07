【內銀股】滙豐環球研究提升信行目標價至6.2元　一文看清對內銀股最新評級

內銀股去年業績上月底已陸續公布，滙豐環球研究發表報告，指內銀通過捍衛資產質量、利潤率和股息，內銀已成當今動盪市場中的一個首選行業。去年，滙豐環球研究所覆蓋的內銀，大部分每股盈利超出預期，平均按年增長10.9%。淨息差於去年下半年穩定下來，資產質量適度改善，普通股權一級資本比率上升；這些都使內銀在應對今年其餘時間的挑戰時，處於更有利的地位。

業績公布後，滙豐環球研究將內銀股的2022至23財年的每股收益，由下調11.2%至上調17.3%不等。內銀股中，該行偏好工行A和H股 （01398） 、建行A和H股 （00939） 、交行H股 （03328） 及信行H股 （00998） 。工行和建行擁有強大的客戶特許權、穩固的資產質量和領先於同行的普通股權一級資本比率，或有能力將來做股票回購；偏好交行是因其零售、面向長江的增長。考慮到資產質量、淨息差和普通股權一級資本比率趨勢改善，報告將信行A股的評級從「減持」提升至「持有」。

滙豐環球研究對內銀股評級

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報告預計今年內銀的絕對貸款增長將超過去年；就行業而言，貸款增長應超過10%。增長制約因素從政策收緊轉向優質貸款需求不足；同時，大多數銀行仍然認為基礎設施、綠色、先進製造業和普惠中小企業領域增長穩健。報告亦預計房地產相關風險將在今年進一步暴露，導致資產質量表現分化。

報告：警惕房地產升值預期降低 會影響更廣泛創富

財富管理方面，報告指，內銀經歷去年上半年強勁表現後，財富管理的勢頭在去年下半年和今年以來都有所放緩。多項研究（來自中國人民銀行、國家發改委和行業組織）估計，房地產佔家庭財富的40至70%；因此，警惕房地產升值預期的降低會影響更廣泛的財富創造。在最近的市場調整中，一些銀行還在子公司層面部署了自有資金來購買自己的財富管理產品，這可能會引起人們對資產管理公司可能承擔其客戶的部分投資風險的擔憂。

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