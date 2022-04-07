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與上年8月相比　港島區樓價跌最多　各區焦點屋苑表現一覽

股樓投資 17:40 2022/04/07

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反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）於2021年8月創歷史新高，但其後壞消息連連，樓價持續回落，以近7個月計，截至今年3月，整體CCL_Mass跌7.5%，當中港島區跌幅最大，港島區CCL_Mass累跌9.0%。以區內海怡半島為例，最新呎價為16,592元，較2021年8月跌11.3%。（其他屋苑見下圖）

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中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，受惠於政府放寬按保，加上疫情趨緩，近期樓價有見底跡象，預計早前樓價跌幅較大的地區及成份屋苑未來反彈較強，呎價回升亦較快。

【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 樓價 CCL 中原地產

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