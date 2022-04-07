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【電子消費券2022】電器幫ElecBoy推「會員限定閃購日」　買滿指定金額可享額外折扣

Hot Talk 17:37 2022/04/07

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【電子消費券2022】電器幫ElecBoy推「會員限定閃購日」　買滿指定金額可享額外折扣

輕電器網購平台電器幫ElecBoy即日起至4月30日期間，推出電子消費券優惠，4月7日至11日期間一連5日「會員限定閃購日」、過千件產品激減低至3折、加推優惠券折扣、免運費優惠，以及支援合併付款。電器幫支援三大支付平台，包括八達通 Octopus、支付寶香港 AlipayHK、Tap & Go 拍住賞。由，

4月7日至11日期間電器幫將舉行「會員限定閃購日」，每日精選5件人氣產品進行限量閃購，包括廚電、家電、電腦、視聽娛樂、及美容及健康產品。只要於結帳時輸入指定閃購優惠碼，即可以閃購價999元帶走心水產品。

五大產品類別進行低至3折優惠

電器幫精選五大產品類別進行低至3折優惠，包括家庭及廚房電器、電子產品、電腦周邊產品、美容及個人護理產品、運動產品等皆應有盡用；涵蓋ASUS、Bose、Linksys、Nespresso、Panasonic 、Philips、TP-Link 、Toshiba、WHIRLPOOL、YA-MAN等品牌。

此外，買滿指定金額輸入優惠碼，即可享額外折扣。優惠碼同時適用於購買減價產品，名額有限，先到先得，額滿即止。
• 買滿$1,000，輸入優惠碼 CVA50 即額外減$50
• 買滿$2,000，輸入優惠碼 CVA100 即額外減$100
• 買滿$3,000，輸入優惠碼 CVA150 即額外減$15

更多1萬元消費券消息 

【ET財智Talk】香港實質按息低　美國加息對港樓影響不大？（立即收看）

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