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【Apple】調查指青少年欲購蘋果手機比例高達87% 無限接近歷史新高

理財智慧 18:34 2022/04/07

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根據投資公司Piper Sandler一項針對美國青少年進行的最新調查結果顯示，計劃要購置人生第一支iPhone的青少年人數接近歷史新高，亦有87%的受訪青少年表示自己的下一次購買手機將會選擇iPhone，此一比例也接近了歷史新高。

【職場熱話】老闆過了下班時間致電 公司沒人替他打印感不滿 翌日卻指員工早走 打工仔：完成工作準時下班有甚麼問題？【下一頁

【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

現在全世界有超過 10 億支正活躍使用的 iPhone，而根據調查結果顯示，現時美國青少年最喜歡的個人轉帳應用程式是Apple Pay，超越了PayPal旗下的 Venmo服務，有專家相信青少年對iPhone的喜愛將間接地提升了蘋果其他服務的普及率。

【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

是次Piper Sandler的調查，是該公司第43度針對青少年進行的調查（半年一次）。而歷史高位是該公司在2021年春季的調查，當時有高達90%的青少年表示他們下一支手機將會是蘋果手機，而當時受訪的青少年中也有高達88%的人表示已經擁有過最少一部以上的iPhone。

【消費券2022】Pinkoi推消費券限定優惠　全站無門檻額外再減100元 　新會員首購更可$1贏Hello Kitty限定野餐套裝【下一頁

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記者：鄭日棱

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