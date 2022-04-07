【Apple】調查指青少年欲購蘋果手機比例高達87% 無限接近歷史新高

根據投資公司Piper Sandler一項針對美國青少年進行的最新調查結果顯示，計劃要購置人生第一支iPhone的青少年人數接近歷史新高，亦有87%的受訪青少年表示自己的下一次購買手機將會選擇iPhone，此一比例也接近了歷史新高。

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現在全世界有超過 10 億支正活躍使用的 iPhone，而根據調查結果顯示，現時美國青少年最喜歡的個人轉帳應用程式是Apple Pay，超越了PayPal旗下的 Venmo服務，有專家相信青少年對iPhone的喜愛將間接地提升了蘋果其他服務的普及率。

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是次Piper Sandler的調查，是該公司第43度針對青少年進行的調查（半年一次）。而歷史高位是該公司在2021年春季的調查，當時有高達90%的青少年表示他們下一支手機將會是蘋果手機，而當時受訪的青少年中也有高達88%的人表示已經擁有過最少一部以上的iPhone。

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記者：鄭日棱