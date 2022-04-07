【經濟就業】政府宣布優化新一輪保就業計劃 預計受惠僱員人數達174萬

行政長官林鄭月娥宣布，優化新一輪保就業計劃，包括取消合資格僱員月薪上限、每間公司受惠僱員人數上限定為1,000名、增設半額資助等，預計受惠僱員人數由130萬增至174萬，需動用款項增至430億元。

【福布斯富豪榜】馬斯克取代貝索斯成首富 身家淨值2,190億美元 入股Twitter後獲委任為董事【下一頁】

【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

政府表示會循六方面優化計劃。首先，考慮到社會意見、疫情嚴峻，以及中小企或創新科技的初創企業等行業受僱人數不多但薪金較高的情況，政府同意，2022年保就業計劃不設合資格僱員月薪上限。

其次，政府接納希望不要硬性規定僱主沿用2020年保就業計劃的申請數據作為合資格僱員人數上限這項意見，若僱主在2021年曾擴張並聘請更多人手，他們可選擇不採用2020年保就業計劃數據，改以2021年第四季實際聘用人數為合資格僱員人數上限。

對於有意見認為不應就領取工資補貼設僱員人數上限。林鄭月娥回應指，這是唯一一項政府不能全面接納的建議。政府認為既然集中資源支援中小企，便要為2022年保就業計劃設立受惠僱員人數上限，但水平可以寬鬆，因此將僱員人數上限定為1,000名，大型企業也可申請1,000名僱員的工資補貼。

【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你

另外有意見涉及先前提出的剔除名單。林鄭月娥表示，很多意見認為名單規定較嚴苛，當局同意優化，將之改為受限名單，名單上的企業都可申請2022年保就業計劃，但受惠僱員人數設上限，不多於100名。此外，自僱人士和65歲以上人士若持有強積金帳戶，也可以申請計劃。至於打散工或任兼職者，計劃增設半額資助，若其月薪不足8,000元即可申請。

林鄭月娥表示，2022年保就業計劃優化後，預計受惠僱員人數由原來130萬增至174萬，需動用款項則由原來310億元增至390億元，連同10%應急款項，完善版計劃預計需動用約430億元。立法會財務委員會下周二舉行特別會議，審批所需撥款。

【消費券2022】Pinkoi推消費券限定優惠 全站無門檻額外再減100元 新會員首購更可$1贏Hello Kitty限定野餐套裝【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先

記者：鄭日棱