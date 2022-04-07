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【新冠疫苗】德國國會表決強制60歲以上打針 料難通過

環球社會熱點 18:07 2022/04/07

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德國為提高新冠疫苗接種率，德國聯邦議院將投票決定，是否立法強制60歲以上民眾接種新冠疫苗，以及建立疫苗接種登記冊。若法案獲得通過，60歲或以上民眾需於今年10月完成接種3劑新冠疫苗、強制未打針的成年人進行醫療諮詢，了解未接種疫苗原因。

歐盟3000億買俄能源 對烏援助86億 【下一頁】

德國聯邦議院將於周四（7日）上午投票決定，是否通過由社會民主黨（SPD）、綠黨和自由民主黨（FDP）議員共同提出，強制60歲以上長者接種疫苗法案。據悉，提出強制打針法案的議員，為取得反對黨基民盟贊成票，決定採用保守黨建議，僅強制60歲以上民眾打針，並採納基民盟意見，建立普及疫苗接種登記系統。

法案要求所有60歲以上民眾，必須在10月前接種3劑新冠疫苗，強制無打針成年人接受醫療諮詢，了解未接種疫苗的原因。

美國政界晚宴爆感染群組 兩部長議員齊中招 【下一頁】

社會民主黨議員Dagmar Schmidt敦促議員投贊成票，需要大部分民眾接種疫苗，預防秋季有可能爆發新一波疫情。她透露考慮於9月提出新法案，強制所有成年人打針。

綠黨議員Janosch Dahmen呼籲聯邦議院通過授權，強制60歲以上人士打針，因有研究表明這些年齡層感染新冠肺炎後，出現重症風險較高。

據悉聯邦議院在最後一次點票中，只有280名議員投贊成票，較所需票數少約90票。基民盟秘書長查亞（Mario Czaja）周四表示，預料法案難以獲得通過，認為議會至今所有動議，未獲大比數贊成。

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責任編輯：郭麗明

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