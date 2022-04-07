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【電子消費券2022】豐澤精選21件人氣產品進行1折快閃　向易賞錢會員派發多款電子優惠券

Hot Talk 17:28 2022/04/07

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【電子消費券2022】豐澤精選21件人氣產品進行1折快閃　向易賞錢會員派發多款電子優惠券

新一輪電子消費券首5000元即日派發，長和 （00001） 旗下豐澤再推豐澤抵得祭，由4月7日至5月31日期間，推出O+O線下線上五大消費攻略，精選超過1,000件貨品低至22折優惠，派發高達總值1,600元電子優惠券，享高達額外9折優惠，接受AlipayHK、八達通及Tap & Go「拍住賞」消費券付款，更有額外優惠，而易賞錢會員購物可同時賺取易賞錢及豐澤 i-Coin，換走精選禮品，若用滙豐信用卡購物，更可享高達額外400元「獎賞錢」回贈。

早上10時於網店準時開搶1折快閃

豐澤網店將精選21件人氣產品進行1折快閃，抽籤搶購熱賣產品，包括iPhone 13 Pro、Switch、AirPod、Marshall等大熱產品，早上10時於網店準時開搶，每三日更新產品列表及發放登記抽籤程序一次，只限已登記會員參與。

此外，豐澤每週推出超級品牌優惠及三大抗疫主題產品限時優惠，並提供線下線上合併付款方案，配合顧客使用消費券購物。

豐澤全線門市及網店將向易賞錢會員派發多款電子優惠券，高達總值1,600元，購買12個類別的產品，最高可額外減9折！優惠券可於門市或網店使用，名額有限，先到先得，派完即止。

【ET財智Talk】美國加息或提速　應否趁低息轉按？ 經絡曹德明分析樓市最新形勢（立即收看）

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