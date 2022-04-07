美國俄裔母殺8歲親兒 憂俄烏戰爭精神失常

俄烏戰爭持續多時，美國威斯康星州一名俄裔母親因戰爭深感焦慮及精神異常，在寓所內殺害8歲親生兒子。這名母親被捕後聲稱她害怕俄羅斯政府會前往當地擄走及虐待她的兒子，所以寧願親手殺死兒子。

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美媒《紐約郵報》報道，犯案41歲俄裔女子希治閣（Natalia Aleksandrovna Hitchcock）居住威斯康星州，與丈夫育有兩名兒子，分別為11歲的長子及8歲幼子Oliver。

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希治閣於上月30日在家中殺害Oliver，被控一項一級謀殺罪和謀殺未遂罪。據悉，希治閣長子當日發現Oliver倒臥在睡房地板上，而希治閣則拿著一把刀躺在床上。

長子目睹慘案大聲尖叫，喚醒當時正在午睡的希治閣丈夫。丈夫隨即為Oliver進行心肺復甦試圖搶救他，但警方指Oliver送院兩日後不治。希治閣當時服用過量止痛藥，並用刀刺傷自己的胸部，試圖用刀刺其心臟。

希治閣丈夫指，希治閣本身並沒有精神問題，但於俄羅斯與烏克蘭爆發戰爭後出現妄想及恐懼情況。

他指妻子父母仍身處俄羅斯，因此妻子對無法預訂機票返鄉探望父母感到非常憤怒。而案發前數天，妻子曾要求他下班回家前購買露營用爐及燃料等求生裝備，更打算買刀和槍。

希治閣丈夫拒絕購買刀槍，但購買了食物和其他用品試圖讓妻子獲得安全感。他更認為希治閣特別容易受俄烏戰事消息觸怒，更開始飲伏特加酒。

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他甚至透露希治閣害怕人們會由更大的城市前往當地攻擊他們一家，並在暗網販賣他們。

希治閣在殺害幼子前幾日，更試圖將長子溺死在浴缸內。而希治閣事後接受警方盤問時表示，這樣做的動機是為威嚇兒子，讓兒子清醒及了解自己的生命正受到威脅。

希治閣案發後向警方表示自己一直以來都失眠，擔心俄羅斯政府會擄走及虐待她的一對兒子。她聲稱人們一直用奇怪的眼神打量她，她覺得人們將其視為俄羅斯間諜，又擔心有社工要將一對兒子帶離她身邊。

起訴書指希治閣證實她殺害兒子的動機是，不希望看到兒子被外人虐待。她甚至覺得兒子就算死了，也好過因戰爭遭受虐待。

據悉，希治閣的保釋金為100萬美元（約780萬港元），定於美國當地周四（7日）再次上庭受審。

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責任編輯：鄭錦玲