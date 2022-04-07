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【美股焦點】牛仔品牌Levi's 上季業績勝預期　產品加價抵消其他費用、消費者需求仍強勁

股市 17:22 2022/04/07

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【美股焦點】牛仔品牌Levi's 上季業績勝預期　產品加價抵消其他費用、消費者需求仍強勁

牛仔服裝品牌Levi’s（美：LEVI）今年首季收入約15.9億美元，按年增22%，高過市場預期的15.5億美元；經調整每股收益46美元，高過預期的42美分。

Levi’s上季以更高價格銷售更多的牛仔褲和 T-Shirt，帶動季度表現。Levi’s 首席執行官 Chip Bergh 稱，儘管原油價格到食品雜貨等出現價格飆升，但Levi’s尚未看到消費者轉向購買更便宜服裝。Bergh補充說，由於Levi’s提高部分商品的價格以抵消業務內的其他費用，消費者需求仍然強勁。

Bergh 表示，Levi 正在密切關註消費者需求，更多經濟學家預測衰退或即將到來，如果公司看到消費者需求開始變得不穩定，將採取適當的行動。

Levi’s 直銷收入佔比提高 重申2022財年展望

Levi’s 仍然與Target等大型零售商及梅西百貨等百貨公司合作銷售牛仔褲，但Levi’s近年傾向將客戶帶動自己的實體店和網站，這些交易不僅可以帶來更高的利潤，還可以讓 Levi’s 與消費者建立更牢固的關係。上季Levi’s直接面向消費者的銷售額佔整體約39%，高於上一季度的 38% 和一年前的 36%。

Levi 重申了對 2022 財年的展望，收入按年增長11%至13%，市場則預期增長 11.8%；其年度每股收益在 1.50 美元至 1.56 美元之間，而分析師的預期為 1.54 美元。

【ET財智Talk】美國加息或提速　應否趁低息轉按？ 經絡曹德明分析樓市最新形勢（立即收看）

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