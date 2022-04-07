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【消費券2022】首次經八達通App領取消費券　首50萬名用戶可獲10元獎賞

理財智慧 18:30 2022/04/07

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新一輪電子消費券今日（7日）起發放，以八達通卡收取消費券的市民，即日起可因應其八達通卡內的儲值餘額，分多次拍卡領取新一輪消費券計劃（第一階段）下的第一期4,000元消費券。而為鼓勵市民使用八達通App，首50萬名首次透過八達通App領取消費券的用戶，可獲10元獎賞。

市民只需於10月31日或之前累積「合資格消費」總額不少於4,000元，最早可於6月16 日領取第二期1,000元消費券。除八達通App，市民亦可透過交通補貼領取站、指定零售店和八達通服務站拍卡領取消費券。拍卡領取兩期消費券的最後限期均為2022年12月31日。

【消費券2022】首輪消費券將於明天發放 一文釐清常見問題【見下頁

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而在4款儲值支付工具中，八達通是唯一未能一次全數取得5000元消費券的平台。對此，八達通營業及市務總監李玉兒表示，八達通屬不記名，會由市民方便度、實際使用情況及法例等因素考慮，她又認為現時3000元增值額，已可滿足用戶需求。

此外，市民可透過新版的八達通App 輕鬆領取消費券，並隨時查閱有關消費券紀錄，而已登記八達通卡號碼入八達通App的客戶更可儲存將於稍後推出的商戶優惠券和獲取奬賞。疫情下，市民更可透過八達通App安坐家中進行網上購物，輕鬆付款。

【消費券2022】消費券網購有優惠？ 4大電子支付平台優惠一覽【見下頁

上次派發消費券，八達通推出不同優惠吸引市民選用，至於今次會否同樣有不同優惠，李玉兒表示，待限聚令放寬之時，將公布更多八達通商戶優惠及獎賞。她透露目前約1.7萬的士司機接受八達通付款，約200個街市接通八達通；今年2至3月時增加2500個新商戶，大部分為餐飲、日用品類別及網店，提升八達通覆蓋率。

另外，為減輕疫情下中小商戶的壓力，在2021年内申請使用商用版八達通App的中小商戶及的士司機，八達通將會延長豁免其銀行帳戶資金轉賬費用直至另行通知；新申請使用商用版八達通App的中小商戶，由其開戶開始計起，亦可先獲豁免首6個月銀行賬戶資金轉賬費用。

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撰文 : 陳楚琨

電子消費券 街市 限聚令 疫情 經濟 補貼 香港 服務 網上購物 電子支付

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