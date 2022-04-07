【虛擬銀行】忠意保險與ZA Bank開展合作　首階段將推5款人壽產品

▲ 忠意保險與ZA Bank開展銀行保險業務合作，首階段將推出5款人壽產品。

香港忠意保險與虛擬銀行ZA Bank宣佈開展銀行保險業務合作，香港忠意保險將於ZA Bank App上推出人壽保險產品，為客戶的不同人生階段提供保障。

香港忠意保險與ZA Bank指，透過雙方合作，由了解產品資訊、與指定保險顧問安排會議、以至付款流程和檢閱保單文件，客戶於每個步驟均能享受個人化互動體驗。合作首階段將推出5款人壽產品，包括危疾、儲蓄、退休、合資格延期年金保單及保費回贈型人壽計劃。

忠意人壽（香港）有限公司行政總裁兼忠意保險有限公司—香港分行總經理Davide Glavina表示，是次合作是忠意保險透過發展銀行保險銷售渠道來推動可持續發展的承諾之一。

ZA Bank 行政總裁許洛聖表示，展望將來，ZA Bank 期望成為用戶的日常主要銀行，全方位滿足他們財務需求。為此該行將與保險業翹楚合作，進一步成為保險生態系統的重要參與者。

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