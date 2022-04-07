【有相睇】啟德花園業主趕移民　放盤3個月急減80萬　三房戶綠表價688萬易手

市場繼續不時有移民盤放售，業主往往為盡快套現提供較大議價空間。富誠地產林惠芳表示，啟德花園最近有三房單位成交，業主為配合移民，累減80萬元沽貨。

上述單位為 啟德花園4座中層H室，建築面積869呎，實用面積701呎，單位為3房間隔，座向西南望區內公園景，日前以688萬元（綠表）成交，實用呎價9,815元。代理指，業主今年1月透過地產代理放售，綠表開價768萬元，因移民計劃將至，其間4度降價，減價幅度達80萬元。

單位圖片（由代理提供）

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資料顯示，啟德花園位於橫頭磡彩虹道121號，屬香港房屋協會轄下居屋，屋苑分兩期落成，共設5座，分別於1998年及2001年落成。上述單位屬屋苑第二期。據了解，業主於房協開售之2007年8月份以197萬元（綠表）購入，至今持貨15年，是次轉手帳面獲利約491萬元，期間升值近2.5倍。

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